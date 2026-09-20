Συνταγή για κοτόπουλο με σάλτσα λευκού κρασιού και μουστάρδας

Ένα πιάτο με οικείο χαρακτήρα και βάθος, με πρωταγωνιστή την πιο δημοφιλή πρωτεΐνη.

Το λευκό κρασί δίνει οξύτητα στη σάλτσα, η μουστάρδα ένταση και η κρέμα -σε μικρή ποσότητα- στρογγυλεύει τη γεύση χωρίς να την κάνει βαριά.

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Αυτή η σάλτσα θα δώσει στο κοτόπουλο άλλο υπόβαθρο και άλλο ενδιαφέρον.

Θα φροντίσουμε, μόνο να το ταμπονάρουμε καλά, ώστε να κάνει καλή κρούστα.

Σερβίρουμε με φασολάκια στρογγυλά ή σοταρισμένα μανιτάρια.

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Κοτόπουλο με σάλτσα κρασιού

Υλικά:

4 φιλέτα από μπούτι κοτόπουλου χωρίς κόκαλο, περίπου 180-200 γρ. το καθένα

4 φιλέτα στήθους με πέτσα, περίπου 160-180 γρ. το καθένα

12 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

30 γρ. ελαιόλαδο

30 γρ. βούτυρο

1 ξερό κρεμμύδι, περίπου 120 γρ., ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

150 γρ. ξηρό λευκό κρασί

300 γρ. ζωμός κοτόπουλου

35 γρ. μουστάρδα Dijon

20 γρ. μουστάρδα με κόκκους

120 γρ. κρέμα γάλακτος

4 κλωνάρια θυμάρι

10 γρ. χυμός λεμονιού

1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού, προαιρετικά

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση:

Στεγνώνουμε καλά τα φιλέτα με χαρτί κουζίνας και τα αλατοπιπερώνουμε.

Σε μεγάλο, βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Ροδίζουμε το κοτόπουλο για περίπου 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρει καλό χρώμα. Δεν χρειάζεται να ψηθεί εντελώς σε αυτό το στάδιο.

Το μεταφέρουμε σε πιάτο και το κρατάμε στην άκρη.

Για τη σάλτσα: Σβήνουμε με το λευκό κρασί και ξύνουμε με ξύλινη κουτάλα τα καραμελωμένα υπολείμματα από τον πάτο του τηγανιού.

Βράζουμε για 3-4 λεπτά, μέχρι το κρασί να μειωθεί περίπου στο μισό. Προσθέτουμε τον ζωμό και τη μουστάρδα Dijon και ανακατεύουμε.

Επαναφέρουμε τα φιλέτα κοτόπουλου στο τηγάνι, μαζί με τους χυμούς που έχουν αφήσει στο πιάτο.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και σιγομαγειρεύουμε για 8-12 λεπτά, ανάλογα με το πάχος των φιλέτων.

Το κοτόπουλο είναι έτοιμο όταν η θερμοκρασία στο πιο παχύ σημείο φτάσει περίπου τους 74°C. Αν χρησιμοποιήσουμε μπούτι, μπορούμε να το αφήσουμε λίγα λεπτά περισσότερο, μέχρι να γίνει τρυφερό.

Αφαιρούμε προσωρινά το κοτόπουλο από το τηγάνι και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, τη μουστάρδα με κόκκους και τον χυμό λεμονιού. Σιγοβράζουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να δέσει ελαφρά.

Δεν αφήνουμε τη σάλτσα να κοχλάσει δυνατά, γιατί η κρέμα μπορεί να διαχωριστεί.

Επαναφέρουμε το κοτόπουλο στο τηγάνι και το περιχύνουμε με τη σάλτσα. Πασπαλίζουμε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και, αν θέλουμε, λίγο ξύσμα λεμονιού.