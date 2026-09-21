Συνταγή για μπουκιές τραγανής πολέντας με μανιτάρια, κατσικίσιο τυρί και κρέμα βαλσαμικού

Ένα premium πιάτο, με τα υλικά της cucina povera, της φτωχής κουζίνας.

Η πολέντα μαγειρεύεται αργά, ψύχεται και κόβεται σε μικρές μπουκιές, ώστε να αποκτήσει τραγανή επιφάνεια και κρεμώδες εσωτερικό.

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Τα σοταρισμένα μανιτάρια δίνουν γήινο χαρακτήρα.

Ενώ το κατσικίσιο τυρί και το βαλσαμικό ξίδι, προσθέτουν οξύτητα και ένταση.

Φτιάξτε την επόμενη φορά ένα ξεχωριστό ορεκτικό και κάντε εντύπωση.

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Μπουκιές τραγανής πολέντας

Υλικά:

Για την πολέντα:

150 γρ. καλαμποκάλευρο για πολέντα

600 γρ. νερό ή ελαφρύς ζωμός λαχανικών

40 γρ. βούτυρο

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

1 κλωνάρι θυμάρι

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Για τα μανιτάρια:

400 γρ. ανάμεικτα μανιτάρια

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 μικρό κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

20 γρ. βούτυρο

1 κουταλιά ελαιόλαδο

40 γρ. λευκό κρασί

1 κουταλιά μαϊντανός, ψιλοκομμένος

αλάτι

πιπέρι

Για την κρέμα κατσικίσιου τυριού:

150 γρ. μαλακό κατσικίσιο τυρί

60 γρ. κρέμα γάλακτος

ξύσμα από ½ λεμόνι

1 κουταλάκι χυμός λεμονιού

πιπέρι

Για το τελείωμα:

2 κουταλιές κρέμα βαλσαμικού

λίγα φύλλα ρόκας

ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε την πολέντα: Βράζουμε το νερό ή τον ζωμό με λίγο αλάτι. Ρίχνουμε την πολέντα σαν βροχή, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος, συνήθως για 20-30 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά.

Η πολέντα πρέπει να γίνει παχύρρευστη και λεία.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο, την παρμεζάνα, το θυμάρι και πιπέρι.

Απλώνουμε την πολέντα σε μικρό τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο σκεύος, σε πάχος περίπου 2 εκ..

Καλύπτουμε την επιφάνεια και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Κόβουμε την πολέντα σε 12 μικρά τετράγωνα ή ρόμβους.

Ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σε τηγάνι και τηγανίζουμε τις μπουκιές για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να γίνουν τραγανές και χρυσαφένιες. Τις κρατάμε ζεστές.

Ετοιμάζουμε τα μανιτάρια: Καθαρίζουμε τα μανιτάρια με πινέλο ή νωπό πανί και τα κόβουμε σε φέτες ή τέταρτα.

Ζεσταίνουμε καλά ένα τηγάνι και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Σοτάρουμε τα μανιτάρια σε δυνατή φωτιά, σε δόσεις αν χρειάζεται, ώστε να πάρουν χρώμα χωρίς να βγάλουν πολλά υγρά.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίζουμε για περίπου 1 λεπτό. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.

Προσθέτουμε το βούτυρο, αλάτι, πιπέρι και τον μαϊντανό. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Ετοιμάζουμε την κρέμα τυριού: Ανακατεύουμε το κατσικίσιο τυρί με την κρέμα γάλακτος, το ξύσμα, τον χυμό λεμονιού και λίγο πιπέρι, μέχρι να αποκτήσουμε λεία κρέμα.

Αν είναι πολύ σφιχτή, προσθέτουμε ακόμη λίγη κρέμα γάλακτος.

Σερβίρουμε αμέσως, ώστε η πολέντα να παραμείνει τραγανή.