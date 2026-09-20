Από την Κηφισιά στο Ψυχικό, δύο εστιατορικές αφίξεις με ενδιαφέρον

Η νέα εστιατορική περίοδος φέρνει δύο κινήσεις με ενδιαφέρον στα βόρεια προάστια: το Maison Colette αποκτά νέο σπίτι στην Κηφισιά και ο Παπαϊωάννου ανοίγει για πρώτη φορά στο Νέο Ψυχικό. Γαλλική κουζίνα από τη μία, ψάρι και θαλασσινά από την άλλη, σε δύο διαφορετικές προτάσεις που διευρύνουν τον γαστρονομικό χάρτη της περιοχής.

Τα βόρεια προάστια μπαίνουν στη νέα εστιατορική περίοδο με δύο αφίξεις αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Το Maison Colette άνοιξε στις 28 Αυγούστου στη Παπαδιαμάντη 4, φέρνοντας στην Κηφισιά την εκδοχή του για τη σύγχρονη γαλλική φιλοξενία. Η νέα του στέγη συνδυάζει ένα ιδιαίτερο κτίριο με έναν καταπράσινο κήπο, στοιχείο που ταιριάζει αρκετά φυσικά στον all-day χαρακτήρα του. Το εστιατόριο ξεκινά από το πρωί και συνεχίζει μέχρι το βράδυ, αλλάζοντας διάθεση και μενού ανάλογα με την ώρα.

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Η γαλλική ταυτότητα παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς. Τρία διαφορετικά μενού καλύπτουν τη μέρα από το πρωί έως το βράδυ, με την κουζίνα να κινείται ανάμεσα στις κλασικές γαλλικές αναφορές και μια πιο σύγχρονη ανάγνωσή τους. Με άλλα λόγια, το Maison Colette δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός εστιατορίου για δείπνο. Η λογική του είναι αυτή ενός γαλλικού all-day, στο οποίο ο καφές, το πρωινό, το γεύμα και η βραδινή έξοδος αποτελούν διαφορετικές πλευρές του ίδιου concept.

Οι κρέπες Suzette με πορτοκάλι, Grand Marnier και απαλή κρέμα βανίλιας Μαδαγασκάρης στο Maison Colette.

Λίγο νοτιότερα, στο Νέο Ψυχικό, η δεύτερη άφιξη «παίζει» σε εντελώς διαφορετικό γήπεδο. Ο Παπαϊωάννου ανοίγει το τέταρτο εστιατόριό του στην Αθήνα, μετά το Μικρολίμανο, την Κηφισιά και τη Βουλιαγμένη. Η νέα διεύθυνση στη Δημητρίου Βασιλείου 14 μεταφέρει στην περιοχή μια γαστρονομική φιλοσοφία που εδώ και δεκαετίες έχει ως βασικό της πρωταγωνιστή τη θάλασσα.

Οι περίφημες ψητές καραβίδες του Παπαϊωάννου.

Εδώ δεν υπάρχει λόγος για αλλαγή συνταγής. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, εποχικές πρώτες ύλες και επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα παραμένουν στον πυρήνα του μενού. Η προσέγγιση του Γιώργου Παπαϊωάννου εξακολουθεί να στηρίζεται στην ποιότητα και στον χαρακτήρα του ίδιου του υλικού, χωρίς περιττές παρεμβάσεις που θα το βγάλουν από το προσκήνιο.

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Το εστιατόριο του Νέου Ψυχικού αποκτά παράλληλα ένα χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί λειτουργικά: διαθέτει private αίθουσα, σχεδιασμένη για ιδιωτικά γεύματα και δείπνα, εταιρικές συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Οι δύο αφίξεις έχουν ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Το Maison Colette ποντάρει στη γαλλική κουζίνα και ο Παπαϊωάννου σε με μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, χτισμένη γύρω από το καλό ψάρι και τα θαλασσινά. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν δύο πολύ καλούς λόγους να κινηθείς προς τα βόρεια προάστια.

Info:

Maison Colette

Παπαδιαμάντη 4, Κηφισιά

Τηλ.: 210 225 0356