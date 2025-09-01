Συνταγή για αληθινό παρφέ με καφέ και σοκολάτα

Το παρφέ περικλείει άλλη μία παρανόηση της Νεοελληνικής γαστρονομίας. Λέγοντας «παρφέ», στη Ελλάδα εννοούμε το παγωτό κρέμας ή σοκολάτας με καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και φρούτα γλασέ.

Όμως το παρφέ που σημαίνει τέλειο στα γαλλικά, δεν είναι παγωτό, αλλά παγωμένο γλυκό.

Μετά τους Γάλλους, οι Ιταλοί έφτιαξαν το σεμιφρέντο, που διαφέρει από το παρφέ, μόνο στην τεχνική χρήσης του αυγού: το ένα έχει κρόκους, το άλλο μαρέγκα.

Πολλοί το ενισχύουν με μπισκότο, ξηρούς καρπούς ή φρούτα.

Το γλυκό αυτό «δεν αστειεύεται» σε θερμίδες, οπότε δεν είναι για κάθε μέρα αλλά για ειδικές περιστάσεις.

Παρφέ με καφέ και σοκολάτα

Υλικά:

2 κουτ. σούπας στιγμιαίος καφές σε σκόνη ή κόκκους

80 ml βραστό νερό

4 κρόκοι από μεγάλα αυγά

50 γρ. ζάχαρη

50 ml λικέρ Kahlua

200 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

50 γρ. κουβερτούρα, τριμμένη

Εκτέλεση:

Στρώνουμε μια μικρή στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 18 εκατοστών, με μεμβράνη.

Διαλύουμε τον καφέ στο βραστό νερό.

Βάζουμε ένα κατσαρολάκι με νερό να βράζει σε μέτρια φωτιά.

Μόλις βράσει το νερό, στερεώνουμε πάνω στην κατσαρόλα ένα πυρίμαχο μπολ, που δεν θα ακουμπάει στο νερό.

Ρίχνουμε στο μπολ τους κρόκους και τη ζάχαρη και τα χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να αφρατέψουν και να φουσκώσουν λίγο.

Προσθέτουμε τον καφέ και χτυπάμε μέχρι να πυκνώσει το μείγμα.

Κατεβάζουμε το μπολ από την κατσαρόλα και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να κρυώσει ελαφρώς.

Ρίχνουμε το λικέρ και βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει καλά.

Το βγάζουμε, από το ψυγείο, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε με μίξερ χειρός μέχρι να αφρατέψει το μείγμα.

Το αδειάζουμε στο ταψάκι, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αλουμινόχαρτο και βάζουμε στην κατάψυξη, μέχρι την ώρα που θα σερβίρουμε (τουλάχιστον για 6 ώρες).

Βγάζουμε, τραβάμε τη μεμβράνη, ξεφορμάρουμε, αφήνουμε να ξεπαγώσει ελαφρώς και κόβουμε σε τρίγωνα κομμάτια.

Σερβίρουμε με τριμμένη σοκολάτα κουβερτούρα.