Συνταγή για αλμυρό cheesecake με καπνιστό σολομό

Αυτό το αλμυρό cheesecake με καπνιστό σολομό είναι μια κομψή αλλά απλή πρόταση για ορεκτικό ή ελαφρύ πιάτο σε δείπνο.

Συνδυάζει την κρεμώδη υφή του τυριού κρέμα με την έντονη, αλατισμένη γεύση του σολομού και το φρέσκο άρωμα λεμονιού και των μυρωδικών.

Η βάση από μπισκότο δίνει τραγανή αντίθεση, ενώ η ρόκα προσθέτει πιπεράτη νότα.

Η συνταγή προσαρμόζεται εύκολα στα άτομα που θέλουμε να σερβίρουμε.

Μπορούμε να υπολογίσουμε ένα αλμυρό cake για 4 άτομα.

Αλμυρό cheesecake με καπνιστό σολομό

Υλικά (φορμάκι 15 cm):

Για τη βάση:

57 γρ. αλατισμένα κρακεράκια

30 γρ. ρόκα πλυμένη και χοντροκομμένη (μια μεγάλη χούφτα)

1 κ.γ. ελαιόλαδο ή 1 κ.σ. λιωμένο βούτυρο

Για τη γέμιση:

227 γρ. τυρί κρέμα, σε θερμοκρασία δωματίου

113 γρ. καπνιστός σολομός μοιρασμένος (μισός για τη γέμιση και μισός για τη διακόσμηση)

1 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή φρέσκο κρεμμυδάκι

ξύσμα από ½ λεμόνι

λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Θρυμματίζουμε τα μπισκότα μαζί με τη ρόκα και το ελαιόλαδο (ή το λιωμένο βούτυρο) στο μιξεράκι μέχρι να γίνουν λεπτή, ομοιογενής μάζα.

Πατάμε καλά το μείγμα της βάσης, στον πάτο μιας μικρής στρογγυλής φόρμας με έλασμα ή σε τσέρκι.

Τοποθετούμε στο ψυγείο ενώ ετοιμάζουμε τη γέμιση.

Σε μπολ, δουλεύουμε το τυρί κρέμα με την μισή ποσότητα σολομού ψιλοκομένη, το σχοινόπρασο και το ξύσμα λεμονιού μέχρι να αποκτήσουμε λείο, ομοιόμορφο μείγμα. Δοκιμάζουμε και αλατοπιπερώνουμε.

Απλώνουμε το μείγμα τυριού πάνω στη βάση, ισιώνουμε με σπάτουλα και κουνάμε ελαφρά για να βεβαιωθούμε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη.

Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 15 λεπτά ώστε να σταθεροποιηθεί — αν προτιμάμε πιο σταθερό αποτέλεσμα, τοποθετούμε για 1–2 ώρες.

Αφαιρούμε προσεκτικά το πλαίσιο/φόρμα, διακοσμούμε με τον υπόλοιπο σολομό, φρέσκο άνηθο, λίγα ροζ πιπέρια και επιπλέον ξύσμα λεμονιού.

Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε αμέσως.