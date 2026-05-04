Συνταγή για εύκολα τυρομπαστούνια με τσένταρ και πιπέρι καγιέν

Τα τυρένια στικς ή μπαστουνάκια αλλιώς “cheese straws” εμφανίζονται στον αμερικανικό Νότο τον 19ο αιώνα.

Έχουν ξεκάθαρες επιρροές, από τα βρετανικά cheese biscuits και τα γαλλικά μπατόν σαλέ.

Είναι από εκείνα τα σνακ που δεν φαίνονται τόσο εντυπωσιακά, αλλά εξαφανίζονται πρώτα από το τραπέζι.

Το τσένταρ δίνει ένταση και το καγιέν μια «υπόγεια» πικάντικη νότα.

Τρώγονται σκέτα, δεν χρειάζονται ούτε καν, σάλτσα για βούτηγμα.

Τυρομπαστούνια με τσένταρ

Υλικά:

225 γρ. τσένταρ τριμμένο

230 γρ. βούτυρο μαλακό

315 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 γρ. καγιέν ή 4 γρ. πάπρικα

χοντρό αλάτι

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε το βούτυρο με το τυρί μέχρι να ενωθούν.

Προσθέτουμε το αλεύρι και το καγιέν και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μαλακή ζύμη.

Χωρίζουμε σε ρολά και τα αφήνουμε λίγο στο ψυγείο.

Κόβουμε σε λεπτά μπαστουνάκια ή φλογέρες.

Ψήνουμε στους 180°C για 12–15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.