Συνταγή για ζουμερό κέικ με ολόκληρο λεμόνι

Με την ατμόσφαιρα να μοσχοβολάει άνθη εσπεριδοειδών και τα δέντρα φορτωμένα λεμόνια, παίρνουμε, σίγουρα έμπνευση για τα κέικ μας.

Αυτό το ζουμερό κέικ λεμονιού είναι από εκείνες τις συνταγές που αποδεικνύουν ότι τα απλά υλικά μπορούν να κάνουν τη μαγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τεχνική με το ολόκληρο βρασμένο λεμόνι συναντάται στις μεσογειακές κουζίνες.

Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και όλος ο καρπός αξιοποιείται στο έπακρο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα υγρό, αρωματικό κέικ με ελαφριά πικράδα που ισορροπεί τέλεια με τη γλύκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κέικ με ολόκληρο λεμόνι

Υλικά:

1 λεμόνι (120 g, ολόκληρο)

170 γρ. ζάχαρη

10 γρ. ζάχαρη βανίλιας

2 γρ. αλάτι

60 γρ. φυτικό λάδι

50 γρ. γάλα

3 αυγά

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

Για το γλάσο:

30 γρ. ζάχαρη άχνη

15 γρ. χυμός λεμονιού

Εκτέλεση:

Βράζουμε το λεμόνι σε νερό για περίπου 5 λεπτά ώστε να μαλακώσει και να μειωθεί η πικρίλα της φλούδας.

Το κόβουμε, αφαιρούμε τα κουκούτσια και το πολτοποιούμε ολόκληρο, στο μιξεράκι.

Σε μπολ βάζουμε το πολτοποιημένο λεμόνι μαζί με τη ζάχαρη, τη βανίλια, το αλάτι, τα αυγά, το γάλα και το λάδι και τα χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και αρωματικό μείγμα.

Προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε, χωρίς να το παραδουλέψουμε.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε μακρόστενη φόρμα, την οποία έχουμε βουτυρώσει ελαφρά, και ψήνουμε μέχρι το κέικ να φουσκώσει και να αποκτήσει χρυσαφένια επιφάνεια.

Αφήνουμε να κρυώσει πλήρως πριν ξεφορμάρουμε.

Για το γλάσο, αναμειγνύουμε τη ζάχαρη άχνη με τον χυμό λεμονιού και περιχύνουμε το κέικ.