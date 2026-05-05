Συνταγή για ρολάκια με μοσχάρι και τυρί

Philly cheesesteak σε τορτίγια
Ηλιάνα Σκιαδά
Το διάσημο Philly cheesesteak γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια τη δεκαετία του 1930.

Πρόκειται για να απλό σάντουιτς με μοσχάρι και τυρί, που έγινε σύμβολο της πόλης.

Εδώ του δίνουμε πιο ευέλικτη μορφή, σε ρολάκια, κρατώντας τη λογική του.

Ζουμερό μοσχαρίσιο κρέας, καραμελωμένα κρεμμύδια και λιωμένο τυρί.

Είναι ένα κλασικό street food που προσαρμόζεται εύκολα στο σπίτι.

Υλικά:

  • 450 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
  • 1 κρεμμύδι (150 γρ.)
  • 1 πιπεριά (120 γρ.)
  • 30 ml ελαιόλαδο
  • 4–6 τορτίγιες
  • 120 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα
  • αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση:

Σοτάρουμε το κρεμμύδι και την πιπεριά μέχρι να καραμελώσουν.

Σε άλλο σκεύος μαγειρεύουμε τον κιμά μέχρι να ροδίσει.

Ενώνουμε τα υλικά και ανακατεύουμε.

Γεμίζουμε τις τορτίγιες με τυρί και μείγμα κρέατος.

Τυλίγουμε σφιχτά και σερβίρουμε.

