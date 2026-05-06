Tasteit

Συνταγή για αυγομπουκιές με cottage και λαχανικά

Γεμάτα πρωτεΐνη
Αυγομπουκιές
Αυγομπουκιές
Ηλιάνα Σκιαδά

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Τα egg muffins είναι η νόστιμη λύση για γρήγορο πρωινό.

Το τυρί cottage δίνει πρωτεΐνη και υφή, χωρίς βάρος.

Είναι από εκείνες τις συνταγές που εξυπηρετούν τις καθημερινές αλλά μπορούμε να την ενισχύσουμε με υλικά, το Σαββατοκύριακο.

Λόγω της μορφής και του μεγέθους τους, μπορούμε να τα πάρουμε μαζί και να τα φάμε στο δρόμο ή στη δουλειά.

Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο συνδυασμός υλικών, θα μας δώσει πληρότητα.

Αυγομπουκιές με cottage και λαχανικά

Υλικά:

  • 8 αυγά
  • 120 γρ. cottage
  • 2 γρ. αλάτι
  • 1 γρ. πιπέρι
  • 100 γρ. λαχανικά (πιπεριά, μανιτάρια, σπαράγγια)
  • 50 γρ. μπέικον γαλοπούλας

Εκτέλεση:

Καβουρδίζουμε το ψιλοκομμένο μπέικον.

Χτυπάμε τα αυγά με το cottage.

Μοιράζουμε τα υπόλοιπα υλικά στις θήκες ή στα ατομικά φορμάκια, μαζί με το λίπος, από το τηγάνι.

Ρίχνουμε το μείγμα αυγού και τυριού και ψήνουμε στους 180°C για 25 λεπτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo