Συνταγή για αυγομπουκιές με cottage και λαχανικά

Τα egg muffins είναι η νόστιμη λύση για γρήγορο πρωινό.

Το τυρί cottage δίνει πρωτεΐνη και υφή, χωρίς βάρος.

Είναι από εκείνες τις συνταγές που εξυπηρετούν τις καθημερινές αλλά μπορούμε να την ενισχύσουμε με υλικά, το Σαββατοκύριακο.

Λόγω της μορφής και του μεγέθους τους, μπορούμε να τα πάρουμε μαζί και να τα φάμε στο δρόμο ή στη δουλειά.

Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο συνδυασμός υλικών, θα μας δώσει πληρότητα.

Αυγομπουκιές με cottage και λαχανικά

Υλικά:

8 αυγά

120 γρ. cottage

2 γρ. αλάτι

1 γρ. πιπέρι

100 γρ. λαχανικά (πιπεριά, μανιτάρια, σπαράγγια)

50 γρ. μπέικον γαλοπούλας

Εκτέλεση:

Καβουρδίζουμε το ψιλοκομμένο μπέικον.

Χτυπάμε τα αυγά με το cottage.

Μοιράζουμε τα υπόλοιπα υλικά στις θήκες ή στα ατομικά φορμάκια, μαζί με το λίπος, από το τηγάνι.

Ρίχνουμε το μείγμα αυγού και τυριού και ψήνουμε στους 180°C για 25 λεπτά.