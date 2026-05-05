Συνταγή για σπαγγέτι στο τηγάνι με ντοματίνια και σπανάκι

Ηλιάνα Σκιαδά

Θα κινηθούμε στη λογική του “one pot pasta” γιατί το Τasteit, «κάθεται με τη νεολαία».

Η τάση είναι σχετικά νέα — εμφανίστηκε την τελευταία δεκαετία ως τρόπος να απλοποιηθεί το μαγείρεμα.

Όλα μπαίνουν μαζί και μαγειρεύονται ταυτόχρονα.

Το αποτέλεσμα βγαίνει δεμένο, με κρεμώδη υφή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Κατά συνέπεια, μειώνεται και ο όγκος των πιατικών στο νεροχύτη, διπλό όφελος, δηλαδή.

Υλικά:

  • 350 γρ. σπαγγέτι
  • 300 γρ. ντοματίνια
  • 4 σκελίδες σκόρδο
  • 30 ml ελαιόλαδο
  • 1 λίτρο νερό
  • 2 γρ. μείγμα ιταλικών μυρωδικών για ζυμαρικά
  • 5 γρ. αλάτι
  • 2 γρ. πιπέρι
  • 100 γρ. σπανάκι
  • 50 γρ. παρμεζάνα

Εκτέλεση:

Σοτάρουμε σκόρδο και ντοματίνια.

Προσθέτουμε το νερό και τα ζυμαρικά.

Μαγειρεύουμε μέχρι να απορροφηθεί το υγρό.

Ρίχνουμε το σπανάκι και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε.

Σερβίρουμε αμέσως.

