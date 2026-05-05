Συνταγή για σπαγγέτι στο τηγάνι με ντοματίνια και σπανάκι

Θα κινηθούμε στη λογική του “one pot pasta” γιατί το Τasteit, «κάθεται με τη νεολαία».

Η τάση είναι σχετικά νέα — εμφανίστηκε την τελευταία δεκαετία ως τρόπος να απλοποιηθεί το μαγείρεμα.

Όλα μπαίνουν μαζί και μαγειρεύονται ταυτόχρονα.

Το αποτέλεσμα βγαίνει δεμένο, με κρεμώδη υφή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Κατά συνέπεια, μειώνεται και ο όγκος των πιατικών στο νεροχύτη, διπλό όφελος, δηλαδή.

Σπαγγέτι με ντοματίνια και σπανάκι

Υλικά:

350 γρ. σπαγγέτι

300 γρ. ντοματίνια

4 σκελίδες σκόρδο

30 ml ελαιόλαδο

1 λίτρο νερό

2 γρ. μείγμα ιταλικών μυρωδικών για ζυμαρικά

5 γρ. αλάτι

2 γρ. πιπέρι

100 γρ. σπανάκι

50 γρ. παρμεζάνα

Εκτέλεση:

Σοτάρουμε σκόρδο και ντοματίνια.

Προσθέτουμε το νερό και τα ζυμαρικά.

Μαγειρεύουμε μέχρι να απορροφηθεί το υγρό.

Ρίχνουμε το σπανάκι και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε.

Σερβίρουμε αμέσως.