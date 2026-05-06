Συνταγή για μοσχαράκι λεμονάτο

Το μοσχαράκι λεμονάτο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.

Η χρήση του λεμονιού ως βασικό στοιχείο μαγειρέματος, έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της κουζίνας μας.

Αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί δίνει φρεσκάδα και ένταση.

Το δίλημμα για κάποιους, είναι αν θα συνοδεύουμε με πατάτες ή ρύζι, αν και πιστεύω ότι έχουμε την τηγανητή πατάτα, ξεκάθαρο νικητή.

Αν θέλουμε τη σάλτσα μας πιο δεμένη, χρησιμοποιούμε λίγο κορν φλάουρ στο τέλος.

Μοσχαράκι λεμονάτο

Υλικά:

600 γρ. μοσχάρι, κομμένο σε κύβους

60 γρ. ελαιόλαδο

120 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

100 γρ. χυμός λεμονιού

300 γρ. ζωμός βοδινού ή νερό

αλάτι – μαύρο πιπέρι – ρίγανη

20 γρ. κορν φλάουρ (προαιρετικά, για δέσιμο)

30 γρ. νερό (για διάλυση κορν φλάουρ, αν χρησιμοποιηθεί)

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και σοτάρουμε το μοσχάρι σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει έντονο χρώμα και να «θωρακιστεί» εξωτερικά.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσει και να γλυκάνει, ενώ στη συνέχεια ρίχνουμε το σκόρδο.

Σβήνουμε με τον ζωμό και χαμηλώνουμε τη φωτιά, αφήνοντας το κρέας να σιγομαγειρευτεί μέχρι να γίνει τρυφερό και να αρχίσει να δένει η σάλτσα του 1-1,5 ώρα, ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού του κρέατος.

Προς το τέλος του μαγειρέματος προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι.

Αν επιθυμούμε πιο δεμένη σάλτσα, διαλύουμε το κορν φλάουρ στο νερό και το ενσωματώνουμε, στο φαγητό.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το σερβίρισμα.