Συνταγή για κέικ με πορτοκάλια και φιστίκι Αιγίνης

Με έμπνευση από την αραβική ζαχαροπλαστική, όπου τα αμύγδαλα και τα εσπεριδοειδή κυριαρχούν.

Αυτό το ελαφρύ και αρωματικό κέικ, είναι χωρίς γλουτένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμυγδαλόσκονη και το πορτοκάλι δημιουργούν μια φυσικά υγρή και αρωματική βάση, ενώ το φυστίκι προσθέτει κομψότητα.

Αν θέλουμε μπορούμε να το σερβίρουμε με στραγγιστό γιαούρτι που έχουμε ανακατέψει με ξύσμα πορτοκαλιού.

Στην επιφάνεια για διακόσμηση μπορούμε να ρίξουμε ολόκληρα φιστίκια, χωρίς το κέλυφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κέικ με πορτοκάλια και φιστίκι

Υλικά:

150 γρ. αλεύρι αμυγδάλου

3 αυγά

80 γρ. μέλι ή σιρόπι αγαύης

60 γρ. χυμός πορτοκαλιού

5 γρ. ξύσμα πορτοκαλιού

60 γρ. βούτυρο ή λάδι καρύδας, λιωμένο

40 γρ. φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

5 γρ. μπέικιν πάουντερ

πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και προετοιμάζουμε μια μικρή φόρμα με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά μαζί με το μέλι μέχρι να αφρατέψουν ελαφρά και να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, τον χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα και τη βανίλια και ανακατεύουμε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι αμυγδάλου, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος χυλός χωρίς σβώλους.

Τέλος, ενσωματώνουμε τα φιστίκια Αιγίνης, διατηρώντας την υφή τους.

Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ψήνουμε μέχρι το κέικ να σταθεροποιηθεί και να αποκτήσει ελαφρώς χρυσαφένια επιφάνεια, διατηρώντας παράλληλα μια υγρή, τρυφερή καρδιά.

Αφήνουμε να κρυώσει πλήρως πριν το κόψουμε.