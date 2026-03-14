Συνταγή για αλμυρό κέικ με καραμελωμένα κρεμμύδια και τσένταρ

Τα αλμυρά κέικ δεν τα συνηθίζουμε στην Ελλάδα.

Ωστόσο, είναι πρακτικά για να πάρουμε μαζί μας στη δουλειά ή στο σχολείο.

Μπορούν να αντικαταστήσουν τις πίτες και είναι ακόμη πιο εύκολα να γίνουν, αφού δεν χρειάζεται να στρώσουμε και να λαδώσουμε φύλλα.

Αυτό το αλμυρό κέικ με καραμελωμένα κρεμμύδια και πλούσιο τσένταρ, μπορεί να σερβιριστεί ακόμη και σε γιορτινό μπουφέ.

Θα αρωματίσουμε με φρέσκο θυμάρι για πιο έντονη γεύση ή με μαϊντανό για περισσότερη φρεσκάδα.

Αλμυρό κέικ με καραμελωμένα κρεμμύδια και τσένταρ

Υλικά:

300 γρ. κρεμμύδια, λεπτοκομμένα (2 φλ.)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1½ φλ.)

240 ml γάλα (1 φλ.)

2 μεγάλα αυγά

60 γρ. (½ φλ.) τσένταρ, τριμμένο

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

½ κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο

λίγο επιπλέον τριμμένο τσένταρ για την επιφάνεια

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C και βουτυρώνουμε/αλείφουμε με λάδι ένα τετράγωνο ταψί, 20άρι ή μια φόρμα για κέικ ή και ατομικά φορμάκια για muffin.

Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια ανακατεύοντας συχνά για 10–15 λεπτά, έως ότου γίνουν βαθιά χρυσαφένια και καραμελώσουν. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε το γάλα με τα αυγά και το ψιλοκομμένο θυμάρι.

Προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν, τη σόδα, το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν.

Διπλώνουμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το τριμμένο τσένταρ στο μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθούν, προσέχοντας να μη ανακατέψουμε πολύ τη ζύμη.

Μεταφέρουμε το μείγμα στη φόρμα ή στα φορμάκια (για λιγότερη ώρα ψησίματος), ρίχνουμε λίγο επιπλέον τσένταρ στην κορυφή και ψήνουμε στους 190°C για 25–30 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή.

Αφήνουμε να κρυώσει στη φόρμα για 10 λεπτά πριν το κόψουμε και το σερβίρουμε ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.