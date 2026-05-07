Συνταγή για ανοιξιάτικο τυρένιο ντιπ με αμύγδαλο και φρέσκο κρεμμυδάκι

Τα dip είναι ίσως η πιο «κοινωνική» μορφή φαγητού, γιατί φτιάχτηκαν για να τα μοιραζόμαστε.

Στην αμερικανική κουζίνα των 50s και 60s έγιναν σύμβολο των gatherings, με τυριά, αλλαντικά και ξηρούς καρπούς, να συνδυάζονται σε πλούσιες, έντονες γεύσεις.

Αυτή η εκδοχή κρατά εκείνη τη λογική, αλλά ισορροπεί ανάμεσα στο τραγανό (αμύγδαλο), το λιπαρό (τυριά) και τη φρεσκάδα του φρέσκου κρεμμυδιού.

Είναι από εκείνα που βουτάς και ξανάβουτάς… μέχρι να τελειώσει το μπολ.

Σερβίρουμε με στικς λαχανικών, κράκερς, κριτσίνια, ψημένες πίτες ή ψωμάκια.

Ντιπ με αμύγδαλο και φρέσκο κρεμμυδάκι

Υλικά:

70 γρ. αμύγδαλα φιλέ

200 γρ. μπέικον

225 γρ. τυρί κρέμα

240 γρ. μαγιονέζα

200 γρ. τσένταρ τριμμένο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 πρέζα πιπέρι καγιέν

Εκτέλεση:

Καβουρδίζουμε τα αμύγδαλα μέχρι να ροδίσουν και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Ψήνουμε το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό και το κόβουμε σε κομμάτια.

Σε μπολ ανακατεύουμε το τυρί κρέμα με τη μαγιονέζα μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

Προσθέτουμε το τσένταρ, το μπέικον, τα περισσότερα κρεμμυδάκια και τα αμύγδαλα.

Ανακατεύουμε καλά και πασπαλίζουμε με πιπέρι καγιέν.

Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα πριν σερβίρουμε με κράκερς ή ψημένα ψωμάκια.