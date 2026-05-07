Συνταγή για χωριάτικο λουκάνικο με πατάτες στον φούρνο

Ένα πλήρες και πανεύκολο, κυριακάτικο φαγητό.

Μυρίζει χωριό και οικογενειακό τραπέζι.

Αυτά τα δύο απλά υλικά, δημιουργούν ένα πλούσιο πιάτο, που μπορούμε να σερβίρουμε μόνο με λίγη μουστάρδα.

Το φαγητό μας ψήνεται σε ένα σκεύος, ανταλλάσσοντας αρώματα και γεύσεις.

Ιδανικά θα βάλουμε στο τραπέζι μας χωριάτικη σαλάτα με φρέσκο ψωμί και… η ζωή είναι ωραία.

Λουκάνικο με πατάτες στον φούρνο

Υλικά:

500 γρ. χωριάτικο λουκάνικο

800 γρ. πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

60 γρ. ελαιόλαδο

10 γρ. σκόρδο (3 σκελίδες), ψιλοκομμένο

5 γρ. ρίγανη

3 γρ. πάπρικα

αλάτι – μαύρο πιπέρι

80 γρ. χυμός λεμονιού (για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Τοποθετούμε τις πατάτες σε μεγάλο ταψί και τις ανακατεύουμε με το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τη ρίγανη, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Κόβουμε το λουκάνικο σε χοντρές φέτες και το ρίχνουμε στο ταψί, ανακατεύοντας ελαφρά για να μοιραστούν τα υλικά.

Ψήνουμε μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν και να αποκτήσουν τραγανές άκρες, όπως και το λουκάνικο.

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος ανακατεύουμε μία φορά, ώστε να εξασφαλίσουμε ομοιόμορφο ψήσιμο και καραμελοποίηση.

Σερβίρουμε ζεστό, με φρέσκο χυμό λεμονιού για να ισορροπήσει η λιπαρότητα.