Συνταγή για φρέσκιες μπάμιες στην γάστρα με ξίδι και σκόρδο

Δεν θα κερδίσει η εμφάνιση εδώ, είναι σαφές. Αλλά θα σας κερδίσει η γεύση, κάνοντάς σας να αναθεωρήσετε τη σκέψη σας για τις μπάμιες, ως φαγητό.

Οι αργοψημένες μπάμιες που λιώνουν στη ντομάτα κρατούν όλη τη νοστιμιά και τη γεύση του καλοκαιριού.

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Το σκόρδο, στο τέλος, θα έχει γίνει σχεδόν κρέμα και θα έχει αρωματίσει το ελαιόλαδο που μένει ως σάλτσα.

Το ξίδι που μπαίνει πριν το ψήσιμο και το λεμόνι, πριν μπουν στον φούρνο, κρατάει τις μπάμιες ατόφιες με τα σποράκια και τα υγρά τους εσωτερικά και κατά συνέπεια, την υφή τους ευχάριστη και «αξιοπρεπή».

Αυτό το λαδερό φαγάκι, θέλει φρέσκο ψωμί και καλό τυρί, όποιο σας αρέσει.

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Μπάμιες στον φούρνο

Υλικά (για 4 άτομα):

1 κιλό φρέσκιες μπάμιες

700 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

10 σκελίδες σκόρδο

120 γρ. ελαιόλαδο

100 γρ. ξίδι και 1/2 λεμόνι

αλάτι – φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε προσεκτικά τις μπάμιες, αφαιρώντας μόνο το σκληρό τμήμα γύρω από το κοτσάνι χωρίς να τις ανοίξουμε.

Τις απλώνουμε σε ένα ταψί, τις περιχύνουμε με το ξίδι και τις αφήνουμε για περίπου μία ώρα. Αν υπάρχει δυνατότητα, μπορούμε να τις αφήσουμε για λίγο στον ήλιο ώστε να στεγνώσουν ελαφρώς, όπως συνηθιζόταν παλιά.

Μεταφέρουμε τις μπάμιες στη γάστρα και προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες, τις ολόκληρες σκελίδες σκόρδου, το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι.

Ανακινούμε απαλά τη γάστρα για να απλωθεί ομοιόμορφα η σάλτσα, χωρίς να ανακατέψουμε με κουτάλα.

Ψήνουμε σκεπασμένες σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.

Βγάζουμε το καπάκι και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 30 λεπτά, μέχρι η ντομάτα να συμπυκνωθεί και το φαγητό να μείνει σχεδόν μόνο με το λάδι του.

Αφήνουμε τη γάστρα εκτός φούρνου για 15 λεπτά πριν σερβίρουμε.