Συνταγή για αχλάδια καραμελωμένα με μαύρη ζάχαρη κανέλα και βανίλια

Ρώτησα το ΑΙ, τι σημαίνει η φράση «μεταξύ τυρού και αχλαδίου» και απάντησε: «υποδηλώνει μια ευκαιριακή και όχι διεξοδική συζήτηση ενός θέματος, συνήθως προς το τέλος ενός γεύματος, όταν οι άνθρωποι είναι πιο χαλαροί».

Η έκφραση προέρχεται από τη γαλλική “entre la poire et le fromage” και αναφέρεται στην ώρα του γεύματος που σερβίρονται τα τυριά, μετά τα φρούτα (όπως το αχλάδι), προς το τέλος, όταν, με γεμάτο στομάχι πια, συζητούνται χαλαρά θέματα.

Τώρα που είμαστε σοφότεροι, θέλω να μιλήσω για το πόσο κλασικό και αριστοκρατικό είναι το αχλάδι ως επιδόρπιο και γι’αυτό σας είπα για την γαλλική έκφραση.

Για αυτή τη συνταγή αχλαδιών σε κολλώδη καραμέλα, χρειαζόμαστε τα μακρουλά αχλάδια Bosc, που έχουν σφιχτή σάρκα.

Σερβίρουμε με παγωτό, γιαούρτι ανακατεμένο με λίγο μέλι ή σαντιγί μέσα στην κοιλότητα που θα έχει κάθε μισό αχλάδι ή αν μας αρέσουν οι αντιθέσεις, με τυρί γκοργκοντζόλα και καρυδόψιχα.

Αχλάδια σε κολλώδη καραμέλα

Υλικά:

3 ώριμα αλλά σφιχτά αχλάδια Bosc (μακρουλά)

4 κουταλιές της σούπας αλατισμένο βούτυρο (ή βούτυρο και 1 κ.γ. κοφτή αλάτι)

1/4 φλιτζανιού σκούρα καστανή ζάχαρη

1 κ.σ. νερό

1/2 κ.γ. τριμμένη κανέλα

1 αστεροειδή γλυκάνισο

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα αχλάδια στη μέση και αφαιρούμε τα κουκούτσια με ένα κουταλάκι ή με το ειδικό εργαλείο. Αν θέλουμε κρατάμε το κοτσάνι για ομορφιά.

Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις λιώσει το βούτυρο, τοποθετούμε τα αχλάδια με τις κομμένες πλευρές προς τα κάτω στο τηγάνι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και μαγειρεύουμε μέχρι να ροδίσουν, περίπου 5 λεπτά.

Γυρίζουμε τα αχλάδια από την άλλη πλευρά, σκεπάζουμε το τηγάνι με ένα καπάκι και μαγειρεύουμε για άλλα 5 λεπτά.

Ξεσκεπάζουμε, γυρίζουμε ξανά τα αχλάδια και με κουτάλι τα βρέχουμε με το βούτυρο από το τηγάνι.

Σκεπάζουμε πάλι και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσουν (σχεδόν) εντελώς, για άλλα 5 λεπτά.

Ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το νερό, τον αστεροειδή γλυκάνισο και την κανέλα.

Στροβιλίζουμε το τηγάνι μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και ρίχνουμε με κουτάλι σάλτσα πάνω από τα αχλάδια.

Αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει και να δέσει, για περίπου 2 λεπτά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και μεταφέρουμε σε πιατέλα, λουσμένα με τη σάλτσα από το τηγάνι.

Σερβίρουμε τα καραμελωμένα αχλάδια ζεστά, με παγωτό ή σαντιγί.