Συνταγή για ριγκατόνι φούρνου με σπανάκι και κοτόπουλο

Γρήγορο και χορταστικό φαγητό, με εύκολη μπεσαμέλ.

Τα ζυμαρικά φούρνου, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ιταλοαμερικανικής κουζίνας, φτιαγμένα για να ταΐσουν όλη την οικογένεια ή την παρέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μπεσαμέλ εδώ θα παίξει συνδετικό ρόλο για τα υλικά.

Κοτόπουλο και σπανάκι σε κρεμώδη σάλτσα θα θυμίζουν comfort food, το οποίο, όμως, δεν χάνει σε θρεπτικότητα.

Αφού ετοιμάσουμε τη μπεσαμέλ, ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα στο ταψί που θα ψήσουμε, έτσι η προετοιμασία είναι πολύ εύκολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ριγκατόνι φούρνου με σπανάκι και κοτόπουλο

Υλικά:

450 γρ. ζυμαρικά κοντά

400 γρ. κοτόπουλο μαγειρεμένο (ή περίσσευμα)

120 γρ. σπανάκι baby

115 γρ. βούτυρο

60 γρ. αλεύρι

1,3 λίτρα γάλα

8 γρ. αλάτι

3 σκελίδες σκόρδο

2 γρ. ρίγανη

2 γρ. πάπρικα

1 γρ. μοσχοκάρυδο

120 γρ. τυρί

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά και τα ανακατεύουμε με το ψημένο κοτόπουλο και το σπανάκι.

Ετοιμάζουμε τη μπεσαμέλ καβουρδίζοντας το αλεύρι στο βούτυρο, για λίγα λεπτά και ύστερα ανακατεύουμε σιγά σιγά, το ζεστό γάλα.

Προσθέτουμε τα μπαχαρικά και το σκόρδο.

Ρίχνουμε την περισσότερη σάλτσα στο ταψί όπου είναι τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε.

Καλύπτουμε την επιφάνεια με την υπόλοιπη μπεσαμέλ.

Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί και ψήνουμε στους 190°C για 20 λεπτά.