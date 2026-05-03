Συνταγή για σαλάτα με καρότα χουρμάδες και κάσιους

Χωρίς σαλάτα, δεν καθόμαστε στο τραπέζι, ούτε στο μπάρμπεκιου, ούτε καν σάντουιτς, χωρίς σαλάτα, δεν τρώμε.

Έτσι, θα φτιάξουμε σαλάτα για κάθε περίσταση, γιατί μας κάνει καλό και συνοδεύει όλες τις πρωτεΐνες, υπέροχα.

Η συγκεκριμένη έχει έντονο γλυκό χαρακτήρα και εξωτικά στοιχεία της Μεσανατολίτικης κουζίνας.

Σε αυτήν, τα αποξηραμένα φρούτα συνδυάζονται με τα σαλατικά, εδώ και αιώνες.

Βέβαια, αυτή η σαλάτα δεν είναι μόνο συνοδευτική — στέκεται, άνετα και μόνη της.

Σαλάτα με καρότα χουρμάδες και κάσιους

Υλικά:

4 καρότα (περίπου 400 γρ.)

150 γρ. χουρμάδες

100 γρ. κάσιους

15 ml ελαιόλαδο

15 ml πετιμέζι ροδιού

5 ml χυμός λεμονιού

4 γρ. αλάτι

2 γρ. πιπέρι

Εκτέλεση:

Τρίβουμε τα καρότα και κόβουμε τους χουρμάδες σε λεπτές λωρίδες.

Σε μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το πετιμέζι και το λεμόνι.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε καλά.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι πριν σερβίρουμε.

Η σαλάτα μπορεί να μείνει και λίγη ώρα στο ψυγείο και να γίνει καλύτερη.