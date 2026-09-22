Συνταγή για brownie cake χωρίς ζάχαρη με χουρμάδες

Ζουμερό, σοκολατένιο και αρκετά εύκολο στην παρασκευή του, αυτό το brownie cake παίρνει τη γλυκύτητά του κυρίως από τους χουρμάδες, που είναι super food.

Μάλιστα χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, παραμένει απενοχοποιημένη απόλαυση.

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Οι χουρμάδες δεν λειτουργούν εδώ απλώς ως ένα φυσικό υποκατάστατο της ζάχαρης.

Εκτός από τη γλυκιά τους γεύση, δίνουν στο μείγμα υγρασία και πιο γεμάτη υφή, ενώ περιέχουν και φυτικές ίνες, κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Οι χουρμάδες πρέπει να είναι μαλακοί. Αν είναι ξεροί, το μούλιασμα σε χλιαρό γάλα τους βοηθά να πολτοποιηθούν καλύτερα και να ενσωματωθούν ομοιόμορφα στο μείγμα.

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Brownie με χουρμάδες

Υλικά:

10 χουρμάδες χωρίς κουκούτσια, περίπου 150 γρ.

160 γρ. γάλα

80 γρ. γιαούρτι

2 αυγά, περίπου 100 γρ. χωρίς το κέλυφος

30 γρ. κακάο άγλυκο

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

4 γρ. μπέικιν πάουντερ

2,5 γρ. μαγειρική σόδα

50 γρ. κουβερτούρα με στέβια, ψιλοκομμένη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C, στις αντιστάσεις. Στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί μια μικρή φόρμα ή ένα ταψάκι, περίπου 20 × 20 εκ.

Αν οι χουρμάδες είναι αρκετά ξεροί, τους μουλιάζουμε για 10-15 λεπτά σε λίγο από το γάλα της συνταγής, και στη συνέχεια τους στραγγίζουμε.

Βάζουμε στο μπλέντερ τους χουρμάδες μαζί με το γάλα και πολτοποιούμε μέχρι να έχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο λείο μείγμα. Προσθέτουμε το γιαούρτι και τα αυγά και χτυπάμε για

λίγο ακόμη, μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν πάουντερ και τη μαγειρική σόδα.

Ρίχνουμε τα στερεά υλικά στο μείγμα των χουρμάδων και ανακατεύουμε με σύρμα χειρός ή σπάτουλα, ίσα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Προσθέτουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα και ανακατεύουμε απαλά.

Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ισιώνουμε την επιφάνεια. Ψήνουμε για περίπου 20-25 λεπτά. Θέλουμε το κέντρο να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά να παραμένει ελαφρώς υγρό όταν

το πιέζουμε.

Αφήνουμε το brownie cake να κρυώσει για τουλάχιστον 15-20 λεπτά πριν το κόψουμε.

Καθώς κρυώνει, η υφή του σταθεροποιείται και η σοκολάτα στο εσωτερικό παραμένει ευχάριστη.