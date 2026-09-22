Συνταγή για σολομό με φινόκιο στη λαδόκολλα και σάλτσα μουστάρδας

Ο σολομός και το φινόκιο ταιριάζουν εξαιρετικά, γιατί δίνει φρεσκάδα στο λιπαρό ψάρι.

Με το λεμόνι και τον άνηθο στο ίδιο πακέτο, τα αρώματα μένουν συγκεντρωμένα γύρω από τον σολομό.

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Η λαδόκολλα κρατά μέσα τους χυμούς, άρα και τη νοστιμιά του ψησίματος.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ψάρι ζουμερό, στο πακέτο με αρωματική σαλτσούλα.

Σερβίρουμε με ρυζάκι ατμού.

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Σολομός στη λαδόκολλα

Υλικά:

Για τον σολομό:

2 φιλέτα σολομού, 180-200 γρ. το καθένα

30 γρ. ελαιόλαδο

250 γρ. φινόκιο

10 γρ. άνηθο

ξύσμα από 1 λεμόνι

20 γρ. χυμό λεμονιού

4 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 μεγάλα φύλλα αντικολλητικό χαρτί ψησίματος

Για τη σάλτσα μουστάρδας:



75 γρ. ελαιόλαδο

15 γρ. μουστάρδα

15 γρ. χυμό λεμονιού

25 γρ. χυμό πορτοκαλιού

Αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Καθαρίζουμε το φινόκιο και το κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες. Κρατάμε λίγα από τα πράσινα φυλλαράκια του για το σερβίρισμα.

Κόβουμε δύο μεγάλα κομμάτια αντικολλητικό χαρτί και τοποθετούμε στο κέντρο από ένα φιλέτο σολομού, με την πέτσα προς τα κάτω. Ραντίζουμε κάθε φιλέτο με 15 γρ. ελαιόλαδο και μοιράζουμε από πάνω το φινόκιο και τον άνηθο.

Προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και αλατοπιπερώνουμε.

Κλείνουμε τη λαδόκολλα γύρω από το ψάρι, διπλώνοντας καλά τις άκρες ώστε να σχηματίσουμε δύο κλειστά πακέτα. Τα τοποθετούμε σε ταψί και ψήνουμε για περίπου 18-20 λεπτά, ανάλογα με το πάχος των φιλέτων.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τη σάλτσα.

Βάζουμε σε ένα μπολ τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού και τον χυμό πορτοκαλιού. Προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο, χτυπώντας με σύρμα μέχρι να δέσει το μείγμα. Αλατοπιπερώνουμε και δοκιμάζουμε. Αν χρειάζεται, διορθώνουμε την οξύτητα με λίγο ακόμη λεμόνι.

Βγάζουμε τον σολομό από τον φούρνο και αφήνουμε τα πακέτα κλειστά για 2 λεπτά. Τα ανοίγουμε προσεκτικά, γιατί στο εσωτερικό έχει συγκεντρωθεί καυτός ατμός.

Μεταφέρουμε τον σολομό στα πιάτα μαζί με το φινόκιο και λίγους από τους χυμούς που έχουν μείνει στη λαδόκολλα. Περιχύνουμε με τη σάλτσα μουστάρδας και τελειώνουμε με λίγο άνηθο ή τα πράσινα φυλλαράκια του φινόκιο.