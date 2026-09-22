Συνταγή για ψητή φέτα με σταφύλια, μέλι και δεντρολίβανο

Η βασίλισσα φέτα συναντά τα φρούτα του καλοκαιριού σε ένα πιάτο που αναδεικνύει τη γλυκιά και αλμυρή πλευρά της ελληνικής κουζίνας.

Η ψητή φέτα με σταφύλια, μέλι και δεντρολίβανο είναι μια απλή συνταγή με γευστικές προεκτάσεις.

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Η λογική της συνταγής βασίζεται σε έναν συνδυασμό που υπάρχει εδώ και αιώνες στη μεσογειακή κουζίνα: ώριμα φρούτα, καλό τυρί, ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα.

Τα σταφύλια, όταν ψήνονται, αποκτούν πιο συμπυκνωμένη γεύση και δένουν απίστευτα με τη φέτα.

Τα τελευταία χρόνια παρόμοιες συνταγές έχουν επιστρέψει δυναμικά στη σύγχρονη γαστρονομία, καθώς εκφράζουν τη νέα τάση για καθαρές γεύσεις.

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Ψητή φέτα με σταφύλια

Υλικά (για 4 άτομα):

400 γρ. φέτα σε ένα κομμάτι

250 γρ. σταφύλια χωρίς κουκούτσι

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. μέλι

2-3 κλωναράκια φρέσκο δεντρολίβανο

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

ξύσμα από ½ λεμόνι (προαιρετικά)

λίγα καρύδια χοντροκομμένα (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Τοποθετούμε τη φέτα σε μικρό πυρίμαχο σκεύος ή σε κομμάτι λαδόκολλας.

Τοποθετούμε τα σταφύλια ολόκληρα γύρω από τη φέτα.

Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το μέλι και προσθέτουμε τα κλωνάρια δεντρολίβανου.

Πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, αν θέλουμε, λίγο ξύσμα λεμονιού.

Ψήνουμε για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι η φέτα να ζεσταθεί, να μαλακώσει ελαφρά και τα φρούτα να αρχίσουν να βγάζουν τα αρώματά τους.

Αν θέλουμε πιο έντονο αποτέλεσμα, αφήνουμε για 2-3 λεπτά στο γκριλ, ώστε η επιφάνεια της φέτας να πάρει ελαφρύ χρώμα.

Προσθέτουμε τα καρύδια, λίγο πριν από το σερβίρισμα.

Σερβίρουμε την ψητή φέτα ζεστή, με φρέσκο ψωμί για τα αρωματικά υγρά του ταψιού.

Είναι τέλειο ως ορεκτικό σε ένα καλοκαιρινό τραπέζι, αλλά και ως ελαφρύ πιάτο μαζί με μια πράσινη σαλάτα.