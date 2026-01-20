Tasteit

Συνταγή για california bowl με καβούρι και ρύζι κουνουπιδιού

Το αγαπημένο ρολάκι σε άλλη μορφή
California bowl
Ηλιάνα Σκιαδά

Ακούγεται πολύ fancy και είναι ταυτόχρονα, νόστιμο και υγιεινό.

Κανονικά τα poke bowls, έχουν ρύζι, αλλά εμείς για να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τους υδατάνθρακες θα χρησιμοποιήσουμε ρύζι κουνουπιδιού.

Πώς γίνεται αυτό: κόβουμε το κουνουπίδι σε κομμάτια, το πλένουμε και το στεγνώνουμε όσο καλύτερα γίνεται.

Περνάμε λίγα – λίγα τα κομμάτια στο μπλέντερ, χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα τη φορά, ώστε να πετύχουμε την ακριβή υφή που θέλουμε.

Βάζουμε το «ρύζι» σε ένα μπολ, καλύπτουμε με σελοφάν, κάνουμε πολλές τρύπες μ’ ένα πιρούνι και βάζουμε στο μικροκυμάτων για 1′. 

California bowl με καβούρι και ρύζι κουνουπιδιού

Υλικά (για 2 μερίδες):

  • 2 φλ. ρύζι κουνουπιδιού (400 – 450 γρ.)
  • 1/2 κ.γ. σιρόπι αγαύης
  • 1/2 κ.σ. λευκό ξύδι(ή ξύδι ρυζιού)
  • 5 κ.σ. μαγιονέζα ή τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου
  • 2 φύλλα νόρι (nori), τριμμένα ή σπασμένα
  • 300 γρ. καβουρόψιχα ή στικς σουρίμι κομμένα
  • 1/2 αγγούρι και 1/2 αβοκάντο, κομμένα
  • 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας
  • σουσάμι, καβουρδισμένο
  • καυτερή σάλτσα εμπορίου σριράτσα (sriracha)

Εκτέλεση:

Το προηγούμενο βράδυ, ετοιμάζουμε το ρύζι, το σουρώνουμε και το ανακατεύουμε με σιρόπι αγαύης.

Το ραντίζουμε με το ξύδι κι ανακατεύουμε.

Το αφήνουμε όλη τη νύχτα, σκεπασμένο στο σουρωτήρι να στεγνώσει, για να μην «νερώσει» τη μαγιονέζα ή το τυρί κρέμα.

Την επόμενη μέρα, ανακατεύουμε το ρύζι κουνουπιδιού με τη μαγιονέζα και τη σάλτσα σόγιας.

Από πάνω τοποθετούμε το καβούρι, κομμένο ή θρυμματισμένο σε ψίχα και το αβοκάντο με το αγγούρι με τη φλούδα, σε λεπτές φέτες.

Βάζουμε καυτερή σάλτσα σριράτσα, κάνοντας γραμμές.

Τρίβουμε, σε πούδρα το φύλλο νόρι και πασπαλίζουμε σουσάμι καβουρδισμένο.

