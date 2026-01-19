Συνταγή για ελαφριά γεμιστά μανιτάρια portοbello με κρέμα γιαουρτιού

Τα μανιτάρια είναι το εναλλακτικό του κρέατος, έχουν γήινη νοστιμιά και σπουδαία θρεπτικότητα.

Τα μεγάλα σκουρόχρωμα μανιτάρια portοbello, έχουν βαθιά νοστιμιά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους.

Ακόμη και να αντικαταστήσουν το ψωμάκι στο μπέργκερ.

Αυτή η συνταγή είναι ελαφριά και χαμηλή σε θερμίδες.

Αφού αντικαθιστούμε την κρέμα μπεσαμέλ της επικάλυψης, με κρέμα γιαουρτιού.

Γεμιστά μανιτάρια portοbello

Yλικά:

7-8 μανιτάρια portobello

4 φέτες (καπνιστό) ζαμπόν, ψιλοκομμένες

1/2 ντομάτα, ψιλοκομμένη (χωρίς τα σπόρια)

1 κ.σ. σκόνη κρεμμυδιού

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κοφτή κ.σ. βούτυρο

ρίγανη – θυμάρι – αλάτι – πιπέρι

Για την κρέμα:

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

1 αυγό

100 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

μια πρέζα μοσχοκάρυδο

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Βγάζουμε προσεκτικά τα κοτσάνια απ’ τα μανιτάρια και τα ψιλοκόβουμε.

Ζεσταίνουμε το βούτυρο και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα ποδαράκια των μανιταριών, το ζαμπόν, τη σκόνη κρεμμυδιού και τη σκόνη σκόρδου.

Σβήνουμε το μάτι και αλατοπιπερώνουμε, αρωματίζοντας και με τη ρίγανη και το θυμάρι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 βαθμούς, στις αντιστάσεις.

Φτιάχνουμε την κρέμα, ανακατεύοντας σ’ ένα μπωλ, όλα τα υλικά.

Τοποθετούμε τα μανιτάρια σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα.

Γεμίζουμε τα μανιτάρια με το σοταρισμένο ζαμπόν, μέσα στο ταψί και βάζουμε πάνω την κρέμα γιαουρτιού.

Ψήνουμε για μισή ώρα περίπου και σερβίρουμε με ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.