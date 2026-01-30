Συνταγή για ελαφρύ σουφλέ με χυλοπίτες και τυριά

Ζυμαρικά φούρνου με τυριά και κρέμα, ένα φαγητό του ονείρου, που η περιγραφή του ακούγεται ως θερμιδική βόμβα.

Υπάρχει, ωστόσο, τρόπος να έχουμε όλη τη γεύση και να κρατήσουμε το πιάτο ελαφρύ.

Χρησιμοποιούμε γιαούρτι αντί για αυγά.

Επιλέγουμε τυρί χαμηλών λιπαρών και δεν προσθέτουμε περισσότερο βούτυρο, από όσο χρειάζεται για να βουτυρώσουμε το ταψί.

Επίσης, για να μην τραβήξουν, αμέσως, οι ζεστές χυλοπίτες, το μείγμα του γάλακτος, βάζουμε το βουτυρωμένο ταψί στο ψυγείο και ρίχνουμε τις χυλοπίτες να κρυώσουν, πριν τις ανακατέψουμε με την κρέμα που θα φτιάξουμε.

Σουφλέ με χυλοπίτες

Υλικά:

500 γρ. χυλοπίτες

2 λίτρα νερό

1 κ.σ. αλάτι (για τα ζυμαρικά)

500 γρ. γάλα

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

αλάτι – πιπέρι – μοσχοκάρυδο

7 φέτες ψιλοκομμένες ελαφρύ κίτρινο τυρί

5 φέτες ελαφρύ κίτρινο τυρί (για την επιφάνεια)

1 κ.γ. βούτυρο για το ταψί

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις.

Βράζουμε τις χυλοπίτες σε μπόλικο αλατισμένο νερό, 2-3 λεπτά λιγότερο από τον προτεινόμενο χρόνο, στη συσκευασία.

Σουρώνουμε τις χυλοπίτες και τις ρίχνουμε σε ελαφρά βουτυρωμένο ταψί.

Στρώνουμε πάνω στις χυλοπίτες τις ψιλοκομμένες φέτες κίτρινου τυριού.

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το γάλα, το γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο.

Περιχύνουμε το φαγητό μας, με την κρέμα, που φτιάξαμε και στρώνουμε τις υπόλοιπες φέτες τυριού.

Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για 25-30 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί.

Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά, πριν κόψουμε για να σερβίρουμε.