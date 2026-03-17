Συνταγή για ελαιοψωμάκια με μαύρες ελιές και κόκκινη πιπεριά

Για όσους νηστεύουν είναι ιδανικό σνακ για όλες τις ώρες.

Αλλά είναι τόσο νόστιμα και εύκολα να τα φτιάξετε, ακόμη και για να εμπλουτίσετε το καλάθι με τα ψωμάκια σε ένα τραπέζι.

Τα υλικά είναι τόσο βασικά, που σίγουρα υπάρχουν στο ψυγείο και στο ντουλάπι σας, αυτή τη στιγμή.

Υπάρχει περίπτωση το μείγμα να «ζητήσει» λίγο περισσότερο αλεύρι.

Με τα υλικά αυτά, θα ψήσετε 30 ελαιοψωμάκια.

Ελαιοψωμάκια

Υλικά για 30 κομμάτια:

1 ποτήρι λευκό κρασί

1 ποτήρι ηλιέλαιο

1 πακέτο (500γρ.) φαρίνα

1 κούπα ψιλοκομμένες ελιές μαύρες

1 μέτρια πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη

1 κ.γ. ζάχαρη

½ κ.γ. ρίγανη

πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη ανακατεύοντας το κρασί, το ηλιέλαιο, τη ζάχαρη, το αλάτι και τη ρίγανη.

Ρίχνουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε να ομογενοποιηθεί.

Κατόπιν προσθέτουμε τις ελιές και την πιπεριά και ζυμώνουμε να ενσωματωθούν αλλά όχι να λιώσουν.

Στρώνουμε το ταψί με αντικολλητικό χαρτί και πλάθουμε μικρά ψωμάκια. Τα ψεκάζουμε με νερό.

Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά, ανάλογα με την ισχύ του φούρνου.