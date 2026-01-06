Συνταγή για εύκολα κρεατοπιτάκια με το κρέας που μας περίσσεψε

Οι συμβουλές οικιακής οικονομίας που μας δίνουν νόστιμο φαγητό, έχουν διπλό όφελος.

Μετά τα γιορτινά τραπέζια, συνήθως περισσεύει κρέας και τυριά.

Αυτά τα πολύτιμα υλικά όχι μόνο δεν πρέπει να πεταχτούν, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικές συνταγές.

Όπως αυτά τα εύκολα κρεατοπιτάκια με αρωματικό πράσο και γραβιέρα.

Σερβίρουμε με μία σάλτσα ντομάτας για βούτηγμα ή απλώς λίγη κέτσαπ.

Κρεατοπιτάκια με φύλλο κρούστας

Υλικά:

500 γρ. μοσχάρι ή χοιρινό που μας περίσσεψε κομμένο σε μικρά κομματάκια

2 σκ. σκόρδο, πολτοποιημένες

1 πράσο, ψιλοκομμένο

200 γρ. χοντροτριμμένη γραβιέρα

1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

60 ml λευκό κρασί

8 φύλλα κρούστας

αλάτι-πιπέρι – 1/2 φλ. ελαιόλαδο

ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:



Ζεσταίνουμε σε μεγάλο τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το πράσο και το σκόρδο.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε το αλκοόλ να εξατμιστεί.

Ρίχνουμε τα κομματάκια του κρέατος, τον μαϊντανό και αλατοπιπερώνουμε.

Αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει και μετά ανακατεύουμε μέσα τη γραβιέρα.

Τοποθετούμε δυο – δύο τα φύλλα κρούστας στον πάγκο εργασίας μας, με την μικρή πλευρά παράλληλη στο σώμα μας.

Ραντίζουμε κάθε ένα με λίγο ελαιόλαδο βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο και κόβουμε κάθετα σε 5 λωρίδες.



Τοποθετούμε μια κουταλιά γέμιση πάνω στα φύλλα, τυλίγουμε σε τρίγωνα και βρέχουμε την ένωση του φύλλου για να κολλήσει και να κλείσουν καλά τα πιτάκια.

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα φύλλα.

Τηγανίζουμε με ηλιέλαιο τα κρεατοπιτάκια μας ή λαδώνουμε εξωτερικά και ψήνουμε στη φριτέζα αέρος μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.