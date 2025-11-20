Συνταγή για εύκολες και γρήγορες τηγανίτες με μύρτιλα

Από τότε που έμαθα ότι τα μύρτιλλα είναι υπερτροφή, δοκιμάζω όποια συνταγή τα περιέχει.

Συνειδητοποίησα, λοιπόν ότι οι συνταγές με μύρτιλα, έχουν, γενικότερα, ένα υγιεινό προφίλ.

Φυτικό γάλα, ακατέργαστη ζάχαρη, ελαφρύ ελαιόλαδο για το ψήσιμο, όλα ακούγονται πιο απενοχοποιημένα.

Αυτές, λοιπόν οι εύκολες, γλυκές τηγανίτες 5 (βασικών) υλικών, για τους λάτρεις της θρεπτικότητας των μύρτιλων, είναι νόστιμες και ωφέλιμες για εσάς.

Και υπέροχο πρωινό ή κολατσιό για τα παιδιά σας

Τηγανίτες με μύρτιλα

Υλικά:

1 1/4 φλιτζάνια γάλα αμυγδάλου ή σόγιας

2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

3 κ.σ. ζάχαρη καρύδας

2 κ.σ. ελαφρύ ελαιόλαδο

2 φλιτζάνια μύρτιλλα – φρέσκα ή κατεψυγμένα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/4 κ.γ. αλάτι

Για το τηγάνισμα:

5 κ.σ. ελαφρύ ελαιόλαδο ή σπορέλαιο

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ, βάζουμε όλα τα στεγνά υλικά: αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ζάχαρη και αλάτι.

Προσθέτουμε το γάλα αμυγδάλου, το ελαιόλαδο και το εκχύλισμα βανίλιας και χτυπάμε με σύρμα μέχρι να σχηματιστεί ένας πηχτός χυλός.

Ρίχνουμε τα φρέσκα ή κατεψυγμένα μύρτιλλα και ανακατεύουμε απαλά με μια λαστιχένια σπάτουλα για να ενσωματωθούν.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό ρηχό τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας λάδι και ανακινούμε το τηγάνι για να καλυφθεί η επιφάνεια.

Όταν το λάδι ζεσταθεί, ρίχνουμε ένα scoop με το εργαλείο σερβιρίσματος του παγωτού, ή περίπου 2 κουταλιές της σούπας, για κάθε τηγανίτα, στο ζεστό τηγάνι.

Ψήνουμε τις τηγανίτες για 2-3 λεπτά ή μέχρι να τηγανιστούν και να ροδίσουν τα πλαϊνά, στη συνέχεια τις γυρίζουμε από την άλλη πλευρά για 1 λεπτό ή μέχρι να ψηθούν πλήρως στη μέση.

Αν οι τηγανίτες απορροφήσουν το λάδι, συμπληρώνουμε για να τηγανίσουμε την επόμενη παρτίδα.

Έφτιαξα 20 τηγανίτες με αυτό το μείγμα, με 5 ανά μερίδα.

Τις βγάζουμε σε πιάτο καλυμμένο με απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε με ζάχαρη άχνη, βούτυρο ξηρών καρπών ή μαρμελάδα.



