Συνταγή για εύκολη σούπα μανιταριών με νουντλς και σπανάκι

Αυτή η σούπα με νουντλς φτιάχνεται σε μόλις 20 λεπτά, και γίνεται ιδανική επιλογή για τις καθημερινές.

Αν βρείτε στο σούπερ μάρκετ, ζωμό μανιταριών ψυγείου, τότε ο χρόνος προετοιμασίας, μειώνεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πιο βαθιά, γήινη γεύση, μπορείτε να μουσκέψετε μανιτάρια porcini σε βραστό νερό για 10 λεπτά και να χρησιμοποιήσετε και τον ζωμό και τα μανιτάρια.

Αν μπορέσετε να τα βρείτε, η σούπα θα γίνει ακόμα καλύτερη με τα γιαπωνέζικα μανιτάρια shiitake.

Όσο για τα λαχανικά, ταιριάζει πολύ το σπανάκι και τα φασόλια ενταμάμε, που μπορούμε να αντικαταστήσουμε με κατεψυγμένα μπιζέλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εύκολη σούπα με μανιτάρια και noodles

Υλικά:

900 ml ζωμό μανιταριών (με κύβο ψυγείου ή αποξηραμένα μανιτάρια σε 900 ml βραστό νερό)

180 γρ. μανιτάρια πορτσίνι, σιτάκι ή απλά καφέ, σε φέτες

1 φλιτζάνι κατεψυγμένα φασόλια edamame χωρίς κέλυφος

2 φλιτζάνια baby σπανάκι

2 κ.γ. σάλτσα σόγιας

150 γρ. αποξηραμένα noodles (της αρεσκείας μας)

2 κ.γ. σησαμέλαιο

φρέσκα κρεμμυδάκια και σουσάμι, για το σερβίρισμα.

Εκτέλεση:

Σε μία μεγάλη κατσαρόλα, φτιάχνουμε τον ζωμό μανιταριών, είτε μουσκεύοντας τα αποξηραμένα μανιτάρια σε βραστό νερό, είτε διαλύοντας τον ζωμό μανιταριών ψυγείου, σε βραστό νερό.

Γεμίζουμε μια άλλη μεγάλη κατσαρόλα με νερό και βράζουμε για να βάλουμε να μαλακώσουν τα νουντλς.

Προσθέτουμε τα λαχανικά στον ζωμό μανιταριών και σιγοβράζουμε για 2-3 λεπτά.

Ρίχνουμε τη σάλτσα σόγιας και σβήνουμε τη φωτιά.

Τοποθετούμε τα noodles στην κατσαρόλα με το βραστό νερό και μαγειρεύουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Στραγγίζουμε τα noodles και τα ισομοιράζουμε στα μπολ, ρίχνουμε σούπα μανιταριών σε κάθε ένα και 1/2 κουταλάκι του γλυκού σησαμέλαιο.

Γαρνίρουμε με φρέσκα κρεμμυδάκια και σουσάμι και σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, με έξτρα σάλτσα σόγιας, αν θέλουμε.