Συνταγή για εύκολο κέικ μαρμπρέ με κακάο και γιαούρτι

Μην ταράζεστε με τις ορολογίες, γιατί απλώς νοστιμίζουν τη ζωή. Μαρμπρέ σημαίνει κέικ με τα χαρακτηριστικά «νερά» του μάρμαρου.

Παλιά το αποκαλούσαμε, βανίλια – κακάο και αυτό είναι, στην ουσία.

Το διαφορετικό σε αυτή τη συνταγή είναι ότι δεν ζητάει βούτυρο, αλλά γίνεται, ωραιότατη, με φυτικό λάδι.

Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε σταγόνες κουβερτούρας για ακόμα πιο έντονη σοκολατένια γεύση.

Να θυμάστε, όταν ψήνετε κέικ, να μην ανοιγοκλείνετε τον φούρνο, γιατί το κέικ, δεν θα φουσκώσει σωστά.

Εύκολο κέικ μαρμπρέ

Υλικά:

6 αυγά

1 1/2 κούπα ζάχαρη

1 κούπα γιαούρτι πλήρες

2,5 κούπες φαριν απ

2/3 κούπας λάδι

2 βανίλιες

1 κουταλιά της σούπας κονιάκ

3 κουταλιές της σούπας κακάο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς, στον αέρα.

Χτυπάμε στο μίξερ, τα αυγά με τη ζάχαρη, να αφρατέψουν.

Προσθέτουμε τις βανίλιες, το σπορέλαιο, το γιαούρτι και το κονιάκ.

Συνεχίζουμε το χτύπημα.

Ρίχνουμε σταδιακά το φαριν απ και ανακατεύουμε να ενσωματωθεί.

Βάζουμε το μισό μείγμα σε άλλο μπωλ και ανακατεύουμε, καλά, σε αυτό, το κακάο.

Λαδώνουμε και αλευρώνουμε, ελαφρά τη φόρμα του κέικ.

Ρίχνουμε εναλλάξ, σε στρώσεις, λευκό και καφέ μείγμα στην φόρμα, μέχρι να τελειώσουν και τα δύο.

Ψήνουμε για 45 λεπτά, περίπου, ελέγχοντας με μία οδοντογλυφίδα, που πρέπει να βγαίνει στεγνή, αν έχει ψηθεί στο κέντρο, σωστά το κέικ.