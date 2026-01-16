Συνταγή για εύκολο κέικ με ολόκληρες κλημεντίνες

Οι κλημεντίνες είναι το δώρο του χειμώνα. Αρωματικές και φινετσάτες, αρωματίζουν τα γλυκά μας και μας φτιάχνουν τη διάθεση.

Έχουν ελάχιστα ή καθόλου κουκούτσια και έτσι είναι ιδανικές για ζαχαροπλαστική.

Το κέικ αυτό γίνεται στο τηγάνι και μικρές ποσότητες υλικών και στα μισά, αναποδογυρίζεται, σαν ομελέτα.

Μην σας τρομάζει αυτή η «τούμπα», γίνεται με τη βοήθεια ενός μεγάλου πιάτου.

Το κέικ αυτό σερβίρεται σκέτο, ή με χτυπημένη κρέμα.

Εύκολο κέικ με ολόκληρες κλημεντίνες

Υλικά:

1 αυγό

70 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

60 γρ. ηλιέλαιο

100 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι (20 γρ.) μπέικιν πάουντερ

2 βανιλίνες

6 κλημεντίνες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση (χωρίς εξωτερικές μεμβράνες εξωτερικά και κουκούτσια)

30 γρ. βούτυρο αγελάδας

ζάχαρη άχνη, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Xτυπάμε με μίξερ χειρός, το αυγό, με 50 γραμμάρια από τη ζάχαρη, το ηλιέλαιο και το γάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τις βανίλιες και χτυπάμε μέχρι να σχηματιστεί ένας χυλός.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι (20 εκατοστών), ζεσταίνουμε την υπόλοιπη ζάχαρη με το βούτυρο, χωρίς να ανακατέψουμε. Απλώς κουνάμε το τηγάνι κυκλικά, μέχρι δημιουργηθεί μια σκούρα ξανθή καραμέλα.

Τοποθετούμε τις κομμένες κλημεντίνες στο τηγάνι, με την κομμένη πλευρά να ακουμπάει στην καραμέλα, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια.

Ρίχνουμε, πάνω από τις κλημεντίνες, τον χυλό από το μπολ και καλύπτουμε, ομοιόμορφα, τα φρούτα.

Σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά όσο γίνεται και ψήνουμε το κέικ για ένα τέταρτο περίπου.

Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά, καλύπτουμε με ένα πιάτο και με γρήγορη κίνηση αναποδογυρίζουμε το κέικ με πολλή προσοχή για να μην τρέξει η καραμέλα.

Αφήνουμε το κέικ να γλιστρήσει ξανά στο τηγάνι, με τις καραμελωμένες κλημεντίνες στην επιφάνεια τώρα.

Σκεπάζουμε πάλι το τηγάνι με το καπάκι και ψήνουμε για περίπου 3-4 λεπτά, ακόμη.

Βγάζουμε το κέικ σε πιατέλα, αφήνουμε να κρυώσει λίγο και το πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη, πριν σερβίρουμε.