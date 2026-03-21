Συνταγή για φιλέτο ψαριού με μαραθόριζα και πορτοκάλι

Αυτό το αρωματικό πιάτο θα μπορούσε να αποτελεί μια τέλεια εναλλακτική για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου.

Θα ήταν μια λύση αντί του κλασικού μπακαλιάρου, ή ως ένα ακόμη πιάτο για το τραπέζι μας, την ημέρα του Ευαγγελισμού.

Χρειαζόμαστε λεπτά φιλέτα ψαριού, όπως, από γλώσσα, μπακαλιάρο, λαβράκι, πέρκα, τσιπούρα, σφυρίδα ή συναγρίδα.

Η σάλτσα έχει αρώματα από μαραθόριζα, πορτοκάλι και μουστάρδα.

Μπορούμε να σερβίρουμε με πατατοσαλάτα, ζεστή ή κρύα ή ρυζάκι.

Φιλέτο ψαριού σε σάλτσα μαραθόριζα και πορτοκαλιού

Υλικά:

4 φιλέτα γλώσσας (ή από όποιο ψάρι προτιμάμε)

800 γρ. μαραθόριζα (φινόκιο), κομμένη σε μέτριες φέτες

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

100 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

1 κ.σ. μουστάρδα απαλή

120 ml ελαιόλαδο

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κ.σ κάπαρη (προαιρετικά για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα μέσα, σε ένα μπολ, χτυπώντας με σύρμα, τη μουστάρδα, με τον χυμό του πορτοκαλιού, το μισό ελαιόλαδο και το ξύσμα του πορτοκαλιού.

Βάζουμε τα φιλέτα του ψαριού μέσα στη σάλτσα και ανακατεύουμε να καλυφθούν σε όλες τις πλευρές.

Στρώνουμε με λαδόκολλα ένα ταψί, τοποθετούμε σε όλη την επιφάνεια τη μαραθόριζα σε φέτες, τις αλατοπιπερώνουμε και τις ραντίζουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά.

Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο για να τοποθετήσουμε τα μαριναρισμένα φιλέτα ψαριού, πάνω στις φέτες του φινόκιο.

Αλατοπιπερώνουμε και ραντίζουμε με 2 κουταλιές της σούπας από τη σάλτσα/μαρινάδα.

Συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 15 λεπτά, μέχρι να γίνει το ψάρι.

Σερβίρουμε σερβίρουμε το ψάρι ζεστό, με λίγη κάπαρη και το ψημένο φινόκιο.