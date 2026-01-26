Συνταγή για φίνο πουρέ σελινόριζας σαν κρέμα

Αν σας αρέσει η γεύση και το άρωμα του σέλινου, τότε αυτός ο πουρές θα γίνει ο αγαπημένος σας.

Είναι από τους πιο φινετσάτους στη γεύση και στην υφή.

Συνοδεύει τέλεια, κρέατα σε σάλτσα, σολομό, ή ψάρι ψημένο.

Η τέλεια υφή επιτυγχάνεται με όταν λιώνουμε τη βρασμένη σελινόριζα, σε μπλέντερ.

Σε περίπτωση που ο πουρές μας βγει πιο υδαρής, τον ξαναρίχνουμε στην κατσαρόλα και τον βράζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και να αποκτήσει την πυκνότητα που επιθυμούμε.

Πουρές σελινόριζας

Υλικά:

1 1/2 κιλό σελινόριζα

1 σκελίδα σκόρδο

φρέσκο γάλα και νερό

100 γρ. φρέσκο βούτυρο

2 φύλλα δάφνηςαλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε τη σελινόριζα σε μεγάλα κομμάτια.

Την βάζουμε σε κατσαρόλα και καλύπτουμε τα κομμάτια, με ίση ποσότητα νερού και γάλακτος.

Ρίχνουμε το σκόρδο, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι.

Σιγοβράζουμε για 45 λεπτά μέχρι να μαλακώσει εντελώς η σελινόριζα.

Με μια τρυπητή κουτάλα, βγάζουμε τη σελινόριζα στην κανάτα του μπλέντερ. Χτυπάμε με το βούτυρο και πολτοποιούμε μέχρι να έχουμε μια λεία και βελούδινη υφή.

Για να αραιώσει, ρίχνουμε λίγο υγρό από την κατσαρόλα, αλλά λίγο – λίγο κάθε φορά, για να μην χαλάσει η πυκνότητα.

Τσεκάρουμε το αλατοπίπερο και διορθώνουμε αν χρειαστεί.