Συνταγή για frozen yogurt με αλμυρή καραμέλα και pecans

Η αλμυρή καραμέλα ήρθε για να μείνει στη ζαχαροπλαστική.

Το αλάτι αναδεικνύει τη βαθιά γεύση της καραμέλας, περιορίζει την υπερβολική γλυκύτητα και δίνει μεγαλύτερη διάρκεια στη γεύση.

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Σε ένα frozen yogurt, αυτή η αντίθεση λειτουργεί ιδιαίτερα καλά.

Το γιαούρτι έχει φυσική οξύτητα και μια ελαφριά γαλακτώδη φρεσκάδα και έτσι, «σηκώνει» ένα πιο πλούσιο στοιχείο δίπλα του, όπως η καραμέλα.

Τα pecans προσθέτουν το τρίτο στοιχείο της συνταγής. Η γεύση τους είναι πιο απαλή από το καρύδι, με ελαφρώς βουτυρένια, αλλά αν δεν τα βρείτε, τα καρύδια θα κάνουν τη δουλειά που θέλουμε.

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Frozen yogurt με αλμυρή καραμέλα και pecans

Υλικά:

Για περίπου 6 μερίδες:

Για το frozen yogurt:

600 γρ. στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι πλήρες

100 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

90 γρ. καστανή ζάχαρη

40 γρ. μέλι

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

2 γρ. αλάτι

Για την αλμυρή καραμέλα:

150 γρ. λευκή ζάχαρη

80 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, ζεστή

50 γρ. βούτυρο αγελάδος

3 γρ. ανθός αλατιού ή λεπτό θαλασσινό αλάτι

Για τα pecans:

100 γρ. pecans

10 γρ. καστανή ζάχαρη

10 γρ. βούτυρο

1 γρ. αλάτι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με την καραμέλα.

Σε μικρή κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη σε μέτρια φωτιά και την αφήνουμε να λιώσει χωρίς να ανακατεύουμε έντονα. Όταν αρχίσει να παίρνει βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα, αποσύρουμε για λίγο από τη φωτιά και προσθέτουμε προσεκτικά τη ζεστή κρέμα γάλακτος.

Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το βούτυρο σε κομμάτια και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να λιώσει πλήρως. Τέλος προσθέτουμε το αλάτι.

Αφήνουμε την καραμέλα να κρυώσει εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσουμε.

Για τα pecans, τα απλώνουμε σε ταψί και τα ψήνουμε στους 160°C για περίπου 8-10 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και στη συνέχεια τα χοντροκόβουμε.

Σε μπολ ανακατεύουμε τα pecans με το λιωμένο βούτυρο, την καστανή ζάχαρη και το αλάτι. Τα επιστρέφουμε στον φούρνο για ακόμη 5 λεπτά, μέχρι να γίνουν ελαφρώς καραμελωμένα.

Για το frozen yogurt, ανακατεύουμε το γιαούρτι με την κρέμα γάλακτος, την καστανή ζάχαρη, το μέλι, τη βανίλια και το αλάτι μέχρι να έχουμε ένα λείο μείγμα.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε παγωτομηχανή και ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αν δεν χρησιμοποιήσουμε παγωτομηχανή, βάζουμε το μείγμα σε μεταλλικό δοχείο στην κατάψυξη και το ανακατεύουμε κάθε 45 λεπτά για τις πρώτες 3 ώρες, ώστε να δημιουργηθεί πιο κρεμώδης υφή.

Όταν το frozen yogurt αρχίσει να σταθεροποιείται, προσθέτουμε σε στρώσεις την αλμυρή καραμέλα και τα pecans, δημιουργώντας μικρά «κύματα» καραμέλας μέσα στο παγωμένο γιαούρτι.

Το αφήνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες πριν το σερβίρισμα.

Βγάζουμε το frozen yogurt 10 λεπτά πριν το σερβίρουμε, ώστε να μαλακώσει ελαφρά και να επανέλθει η κρεμώδης υφή του.