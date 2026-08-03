Συνταγή για γαρίδες ceviche με μάνγκο lime και τσίλι

Το ceviche είναι ένα πιάτο που δεν δέχεται θερμική επεξεργασία, μαγείρεμα δηλαδή.

Το βασικό υλικό, που πρέπει να είναι πολύ φρέσκο, «ψήνεται» από την οξύτητα.

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Η τεχνική του ξεκίνησε από τις ακτές της Λατινικής Αμερικής, όπου χρησιμοποιούν κυρίως χυμό lime.

Σήμερα έχει περάσει στα μενού όλου του κόσμου, με ψάρια και ψαρικά.

Οι γαρίδες ταιριάζουν ιδιαίτερα σε αυτή την προετοιμασία, αλλά πρέπει να μαριναριστούν σωστά.

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Γαρίδες ceviche

Υλικά:

Για το ceviche:

500 γρ. πολύ φρέσκες γαρίδες, καθαρισμένες

120 γρ. ώριμο μάνγκο, κομμένο σε μικρούς κύβους

60 γρ. κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες

80 γρ. φρέσκος χυμός lime

ξύσμα από 2 lime (περίπου 4 γρ.)

1 κόκκινη πιπερίτσα τσίλι (10–15 γρ.), ψιλοκομμένη

15 γρ. φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος

10 γρ. φρέσκο δυόσμο ή βασιλικός, ψιλοκομμένος

25 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

6 γρ. ανθός αλατιού

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Προαιρετικά για το σερβίρισμα:

1 μικρό αβοκάντο (150 γρ.)

λεπτές φέτες αγγουριού

φύλλα κόλιανδρου

τραγανά chips καλαμποκιού

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τις γαρίδες αφαιρώντας το κέλυφος και το έντερο. Αν είναι μεγάλες, τις κόβουμε κατά μήκος στη μέση ή σε μικρότερα κομμάτια. Θέλουμε οι μπουκιές να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος.

Σε μπολ βάζουμε τις γαρίδες μαζί με τον χυμό και το ξύσμα lime. Ανακατεύουμε απαλά και τις αφήνουμε στο ψυγείο για 20–25 λεπτά.

Σε αυτό το διάστημα προετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε το κόκκινο κρεμμύδι με το μάνγκο, το τσίλι, τον κόλιανδρο και τον δυόσμο.

Όταν οι γαρίδες έχουν αλλάξει ελαφρά χρώμα και η επιφάνειά τους έχει γίνει πιο αδιαφανής, τις ενώνουμε με το μείγμα του μάνγκο.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά.

Αφήνουμε το ceviche για ακόμη 5 λεπτά ώστε να ενωθούν οι γεύσεις και σερβίρουμε αμέσως.

Τοποθετούμε σε κρύα πιάτα και ολοκληρώνουμε με λίγα φύλλα κόλιανδρου, λίγο ακόμη ξύσμα lime και, αν θέλουμε, λεπτές φέτες αβοκάντο.