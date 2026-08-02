Ταβερνάκι: Η νέα άφιξη της Astir Beach

Στην Astir Beach, το καλοκαίρι αποκτά πλέον και γαστρονομική υπόσταση. Το ολοκαίνουριο Ταβερνάκι επενδύει στις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και στις παραδοσιακές συνταγές, προτείνοντας μια σύγχρονη εκδοχή της παραθαλάσσιας ταβέρνας με την υπογραφή του chef Κωνσταντίνου Ζαχαρία.

Το ελληνικό καλοκαίρι είχε πάντα μια ροή. Οι ιδανικές διακοπές ξεκινούσαν πάντα με μια βουτιά και κατέληγαν σχεδόν πάντα γύρω από ένα τραπέζι, με θέα τη θάλασσα, πιάτα στη μέση και συζητήσεις που τραβούσαν μέχρι αργά. Αυτή την αίσθηση επιχειρεί να αναβιώσει το Ταβερνάκι, η νέα γαστρονομική άφιξη της Astir Beach, η οποία δεν λειτουργεί απλώς ως μια επιλογή για φαγητό μετά την παραλία, αλλά ως ένας αυτόνομος προορισμός που σε κάνει να θέλεις να παρατείνεις την παραμονή σου στην πιο εμβληματική ακτή της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η χαλαρή ατμόσφαιρα, η φύση και το ηλιοβασίλεμα γίνονται το ιδανικό φόντο για μια κουζίνα που επιστρέφει στις ελληνικές ρίζες με βλέμμα στο σήμερα και στο τώρα.

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Το μενού υπογράφει ο chef Κωνσταντίνος Ζαχαρίας, ο οποίος αντλεί έμπνευση από τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας και από τις γεύσεις που έχουν χαραχτεί στη συλλογική μνήμη των ελληνικών καλοκαιριών.

Η πορεία του chef εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην τεχνική και την απλότητα. Ξεκίνησε τις σπουδές και την επαγγελματική του διαδρομή στην Αγγλία, δουλεύοντας αρχικά δίπλα στον Pascal Proyart στο Sheraton του Λονδίνου και στη συνέχεια στον Marcus Wareing, στο βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριο Petrus στο Knightsbridge.

Αργότερα ανέλαβε θέσεις Chef και Executive Chef στα εστιατόρια Dry & Raw by Drakoulis, αποκτώντας σημαντική εμπειρία γύρω από το κρέας και διαμορφώνοντας μια προσωπική μαγειρική ταυτότητα που συνδυάζει την τεχνογνωσία με τον απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα των υλικών.

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Όπως εξηγεί ο ίδιος, το Ταβερνάκι είναι μια προσωπική επιστροφή στις γεύσεις που τον διαμόρφωσαν. Τα κεφτεδάκια της γιαγιάς, η ντομάτα από το μποστάνι και οι χυλοπίτες με φέτα που μαγείρευε η μητέρα του αποτελούν τις μνήμες που εξακολουθούν να τον εμπνέουν, λειτουργώντας ως η βάση της φιλοσοφίας του στην κουζίνα.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε ένα μενού που επενδύει στη δύναμη της γνώριμης ελληνικής γεύσης. Το τραπέζι ξεκινά με χειροποίητο ψωμί με ελιές, ταραμοσαλάτα, τζατζίκι με πρόβειο γιαούρτι, φάβα Σαντορίνης με κάπαρη και καπνιστή μελιτζανοσαλάτα.

Συνεχίζει με παραδοσιακά κεφτεδάκια αρωματισμένα με ούζο και δυόσμο, χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα Κρήτης και φέτα Καλαβρύτων, χταπόδι ξυδάτο, καλαμάρι και ψάρι ημέρας στη σχάρα, ενώ από το τραπέζι δεν λείπουν φυσικά οι περιβόητες χυλοπίτες με φρέσκια ντομάτα και φέτα. Για το τέλος, η πρόταση παραμένει αυθεντικά ελληνική, με γιαούρτι και γλυκό του κουταλιού, κρεμώδες ρυζόγαλο και πορτοκαλόπιτα που σερβίρεται με παγωτό καϊμάκι.

Το φαγητό συμπληρώνει και αναδεικνύει μια λίστα κρασιών αφιερωμένη αποκλειστικά στον ελληνικό αμπελώνα, καθώς και επιλεγμένες ετικέτες ελληνικού ούζου και τσίπουρου.

Από τις 19:00 και μετά, το Ταβερνάκι αποκτά έναν ακόμη λόγο ύπαρξης, καθώς υποδέχεται και εξωτερικούς επισκέπτες χωρίς να απαιτείται εισιτήριο εισόδου στην Astir Beach. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα παραθαλάσσια ταβέρνα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν προορισμό που δεν απευθύνεται μόνο σε όσους πέρασαν τη μέρα τους στην παραλία, αλλά σε κάθε λάτρη της ελληνικής κουζίνας που αναζητά ένα καλοκαιρινό τραπέζι δίπλα στη θάλασσα. Το Ταβερνάκι λειτουργεί καθημερινά από τις 13:30, για μεσημεριανό και βραδινό γεύμα.

INFO

Ταβερνάκι Astir Beach

Λειτουργεί καθημερινά (από τις 13.30), μεσημέρι & βράδυ

Τηλ.: 210 8901694, 210 8901774

Email: tavernaki@astirbeachathens.com