Συνταγή για εύκολο τιραμισού με κρέμα λεμονιού

Το τιραμισού, στην κλασική του μορφή, ακολουθεί μια σχεδόν αυστηρή ισορροπία ανάμεσα στον καφέ, το κακάο και την κρέμα μασκαρπόνε.

Αυτό το γλυκό όμως «κλείνει» το μάτι στους λάτρεις του λεμονιού και έτσι είναι μιας άλλης λογικής.

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Δεν θα βρούμε σε αυτό, καβουρδισμένη νότα καφέ, αλλά οξύτητα και φρεσκάδα.

Προσέχουμε να μην παραχτυπήσουμε την κρέμα, γιατί μπορεί να «κόψει» όταν ενωθεί με το μασκαρπόνε.

Επίσης, τα σαβαγιάρ χρειάζονται πολύ γρήγορο βούτηγμα, στο γάλα, απορροφούν υγρό σχεδόν αμέσως.

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Τιραμισού με λεμόνι

Υλικά (για 6-8 μερίδες):

250 γρ. μασκαρπόνε, σε θερμοκρασία ψυγείου

300 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, κρύα

100 γρ. ζάχαρη άχνη

120 ml φρέσκος χυμός λεμονιού

ξύσμα από 2 λεμόνια

200 γρ. μπισκότα σαβαγιάρ

80 ml γάλα

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με την άχνη ζάχαρη μέχρι να αποκτήσει απαλή υφή και να σχηματίζει μαλακές κορυφές.

Σε δεύτερο μπολ ανακατεύουμε το μασκαρπόνε με τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού μέχρι να γίνει λείο και κρεμώδες.

Ενώνουμε τις δύο παρασκευές και ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα, ώστε να διατηρηθεί ο αέρας της κρέμας.

Βουτάμε γρήγορα τα σαβαγιάρ στο γάλα, χωρίς να μουλιάσουν.

Στρώνουμε μια πρώτη στρώση μπισκότων σε σκεύος σερβιρίσματος.

Απλώνουμε από πάνω μέρος της κρέμας και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για δεύτερη στρώση.

Ολοκληρώνουμε με την υπόλοιπη κρέμα και λειαίνουμε την επιφάνεια.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, ώστε να δέσουν οι στρώσεις και να σταθεροποιηθεί η υφή.