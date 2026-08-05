Συνταγή για ψητά ροδάκινα με burrata και φιστίκια Αιγίνης

Τα φρούτα στον φούρνο είναι διαχρονικός τρόπος για να αναδείξεις τη γλύκα τους και να τα σερβίρεις ως εναλλακτικό ελαφρύ πιάτο.

Το ροδάκινο είναι ένα από τα φρούτα που ανταποκρίνονται ιδανικά στη σχάρα, αλλά και στον φούρνο.

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Η θερμότητα συμπυκνώνει τα φυσικά του σάκχαρα, μαλακώνει τη σάρκα του και δημιουργεί ελαφριές καπνιστές νότες στην επιφάνεια.

Η burrata έρχεται να λειτουργήσει ως κρεμώδης αντίθεση.

Τα φιστίκια Αιγίνης προσθέτουν αλμυρή γήινη ένταση και τραγανότητα, ενώ το pesto δυόσμου δίνει το πράσινο, αρωματικό στοιχείο που χρειάζεται ένα τόσο αρωματικό καλοκαιρινό πιάτο.

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Ψητά ροδάκινα με burrata και φιστίκια Αιγίνης

Υλικά:

Για 4 άτομα:

Για τα ροδάκινα:

4 μεγάλα ώριμα αλλά σφιχτά ροδάκινα (περίπου 700 γρ.)

30 γρ. ελαιόλαδο

20 γρ. μέλι

10 γρ. χυμός λεμονιού2 γρ. ανθός αλατιού

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

300 γρ. burrata

50 γρ. φιστίκια Αιγίνης, ανάλατα και καθαρισμένα

20 γρ. φρέσκα φύλλα βασιλικού

λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου

Για το pesto δυόσμου:

50 γρ. φρέσκα φύλλα δυόσμου

30 γρ. φρέσκα φύλλα βασιλικού

40 γρ. φιστίκια Αιγίνης

50 γρ. ελαιόλαδο

25 γρ. παρμεζάνα, λεπτοτριμμένη

15 γρ. χυμός λεμονιού

1 μικρή σκελίδα σκόρδο (3 γρ.)

2 γρ. αλάτι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με το pesto δυόσμου.

Βάζουμε στο μπλέντερ τον δυόσμο, τον βασιλικό, τα φιστίκια, το σκόρδο, την παρμεζάνα, το αλάτι και τον χυμό λεμονιού.

Χτυπάμε προσθέτοντας σταδιακά το ελαιόλαδο μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρρευστο αλλά ζωντανό pesto. Δεν θέλουμε να γίνει εντελώς λείο, λίγη υφή από τους ξηρούς καρπούς δίνει καλύτερο αποτέλεσμα.

Κρατάμε το pesto στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα.

Πλένουμε τα ροδάκινα, τα κόβουμε στη μέση και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Αν είναι πολύ μεγάλα, μπορούμε να τα κόψουμε σε τέταρτα.

Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με το μέλι, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι. Αλείφουμε τα ροδάκινα με το μείγμα.

Ζεσταίνουμε καλά μια σχάρα ή ένα σχαροτήγανο.

Ψήνουμε τα ροδάκινα με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω για 3–4 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθούν καθαρές γραμμές ψησίματος. Τα γυρίζουμε και συνεχίζουμε για ακόμη 2 λεπτά.

Θέλουμε να μαλακώσουν ελαφρά, αλλά να κρατήσουν το σχήμα τους.

Σε μεγάλη πιατέλα ανοίγουμε την burrata με τα χέρια μας και τη μοιράζουμε στη βάση. Τοποθετούμε πάνω τα ζεστά ροδάκινα και προσθέτουμε τα φιστίκια Αιγίνης.

Περιχύνουμε με το pesto δυόσμου, λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και ολοκληρώνουμε με φρέσκα φύλλα δυόσμου και βασιλικού.

Σερβίρουμε αμέσως με λίγο βαλσαμικό για μια επιπλέον όξινη διάσταση.