Συνταγή για πίτσα gourmet με σύκα, κατσικίσιο τυρί και λάδι τρούφας

Η πίτσα είναι ταπεινό φαγητό, που μπορεί να ξεκινήσει με ένα απλό ζυμάρι και αλλάξει επίπεδο, ανάλογα με τα υλικά που θα βάλουμε πάνω.

Επιλέγοντας σύκο, γαλλικό κατσικίσιο τυρί και αρωματικό λάδι τρούφας, «ανεβαίνουμε» και γινόμαστε γκουρμέ, τόσο απλά.

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Το ζυμάρι πρέπει να παραμείνει λεπτό και τραγανό, το τυρί να λιώσει χωρίς να καλύψει το σύκο και το λάδι τρούφας να χρησιμοποιηθεί με φειδώ, όπως ένα αρωματικό καρύκευμα.

Και βέβαια το λάδι τρούφας μπαίνει μετά το ψήσιμο, γιατί η θερμότητα μειώνει το άρωμά του.

Αν χρησιμοποιήσετε πολύ ώριμα σύκα, μειώστε λίγο το μέλι, για καλύτερη ισορροπία.

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Πίτσα gourmet με σύκα κατσικίσιο τυρί και λάδι τρούφας

Υλικά:

Για 1 μεγάλη πίτσα 30–32 εκ. (2–3 άτομα):

Για τη ζύμη:

300 γρ. αλεύρι τύπου «00»

190 γρ. νερό σε θερμοκρασία δωματίου

3 γρ. ξηρή μαγιά

6 γρ. αλάτι

10 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

3 γρ. μέλι ή ζάχαρη

Για την επικάλυψη:

180 γρ. κατσικίσιο τυρί chèvre

8–10 φρέσκα σύκα (περίπου 300 γρ.)

80 γρ. μοτσαρέλα fior di latte, στραγγισμένη

40 γρ. καρύδια ή pecans

20 γρ. μέλι

15 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

5 γρ. φρέσκο θυμάρι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

8 γρ. λάδι τρούφας

Προαιρετικά για το τελείωμα:

λίγα φύλλα baby ρόκας

λίγες νιφάδες ανθού αλατιού

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε από τη ζύμη.

Σε μπολ διαλύουμε τη μαγιά στο νερό μαζί με το μέλι. Προσθέτουμε το αλεύρι και αρχίζουμε το ζύμωμα. Όταν σχηματιστεί μια μάζα, προσθέτουμε το αλάτι και το ελαιόλαδο.

Ζυμώνουμε για περίπου 8–10 λεπτά, μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και ελαστική.

Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 1–2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή, ιδανικά, για 12–24 ώρες στο ψυγείο για πιο σύνθετη γεύση.

Πριν την ανοίξουμε, αφήνουμε τη ζύμη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 1 ώρα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο όσο πιο ψηλά επιτρέπει, ιδανικά στους 250°C, με ένα ταψί ή πέτρα ψησίματος μέσα ώστε να έχει ζεσταθεί καλά.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε λεπτό δίσκο, χωρίς να πιέσουμε υπερβολικά το εξωτερικό μέρος, ώστε να δημιουργηθεί ένα ελαφρύ στεφάνι.

Απλώνουμε τη μοτσαρέλα σε μικρά κομμάτια και τοποθετούμε το κατσικίσιο τυρί σε μικρές ποσότητες σε όλη την επιφάνεια.

Κόβουμε τα σύκα σε λεπτές φέτες ή στα τέσσερα, ανάλογα με το μέγεθός τους, και τα τοποθετούμε πάνω στην πίτσα.

Προσθέτουμε τα καρύδια, λίγο θυμάρι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ψήνουμε για 8–12 λεπτά, μέχρι η βάση να γίνει τραγανή και τα τυριά να λιώσουν.

Μόλις βγει από τον φούρνο, προσθέτουμε το μέλι, το λάδι τρούφας και, αν θέλουμε, λίγα φύλλα ρόκας.

Σερβίρουμε αμέσως.