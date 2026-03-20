Συνταγή για φρουτοσαλάτα με γεύση Cheesecake

Νηστίσιμη συνταγή
Ηλιάνα Σκιαδά

Αυτή η φρουτοσαλάτα με γεύση Cheesecake είναι η ιδανική λύση για ένα δροσερό και ταυτόχρονα νηστίσιμο κρεμώδες γλύκισμα.

Είναι γλυκιά, αέρινη και αρωματική και μετατρέπει τα απλά φρούτα σε ένα πλούσιο επιδόρπιο που δεν είναι καθόλου βαρύ.

Η κρέμα που έχει τη γεύση του Cheesecake, γίνεται με νηστίσιμα υλικά.

Είναι ο ιδανικός επίλογος στο γεύμα ή το δείπνο.

Αλλά και τέλειο απογευματινο σνάκ ή πρωϊνό.

Κρεμώδης φρουτοσαλάτα “Cheesecake”

Υλικά:

  • 1 συσκευασία φυτικό ζαχαρούχο γάλα (καρύδας)
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • χυμό και το ξύσμα από 1 λεμόνι ή λάιμ
  • 1 συσκευασία φυτική σαντιγί
  • 2 φλιτζάνια φράουλες κομμένες σε φέτες
  • 1 φλιτζάνι μύρτιλα (blueberries)
  • 1 φλιτζάνι σμέουρα (raspberries)
  • 1 φλιτζάνι ανανάς: κομμένος σε κύβους
  • 1 μπανάνα: κομμένη σε φέτες (προστίθεται την τελευταία στιγμή).

Εκτέλεση:

Χτυπάμε τη φυτική σαντιγί με το φυτικό ζαχαρούχο να αφρατέψουν.

Ενσωματώνουμε το εκχύλισμα βανίλιας, τον χυμό και το ξύσμα από το λεμόνι ή το λάιμ.

Ανακατεύουμε απαλά, στην κρέμα τα προετοιμασμένα φρούτα (εκτός από την μπανάνα) χωρίς να λιώσουν.

Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για μία ώρα, πριν σερβίρουμε. Αυτό βοηθά τις γεύσεις να ενωθούν και την υφή να σφίξει.

Προσθέτουμε την μπανάνα ακριβώς πριν σερβίρουμε, για να παραμείνει φρέσκια και να μην μαυρίσει.

