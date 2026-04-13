Συνταγή για ποσαρισμένα μήλα με σταφίδες και ρούμι

Τα μήλα με ρούμι είναι ένα ζεστό, αρωματικό επιδόρπιο που είναι και vegeterian.

Συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα του συγκεκριμένου φρούτου, με το πλούσιο άρωμα, από τις σταφίδες και το ρούμι.

Είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή, ιδανική για να ολοκληρώσουμε ένα γεύμα με κάτι ιδιαίτερο, αλλά και σπιτικό.

Σερβίρεται ζεστό και δίνει μια αίσθηση θαλπωρής σε κάθε μπουκιά.

Αν θέλουμε προσθέτουμε και λίγη καρυδόψιχα.

Μήλα με ρούμι και σταφίδες

Υλικά:

50 γρ. μέλι

3 κ.σ. ρούμι

8 κ.σ. νερό

6 μεγάλα μήλα

80 γρ. ξανθή σταφίδα (σουλτανίνα)

40 γρ. μαύρη σταφίδα (κορινθιακή)

3 φρυγανιές σπασμένες

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα μήλα και αφαιρούμε τον πυρήνα και τα κουκούτσια τους.

Βράζουμε μαζί το ρούμι, το μέλι και το νερό. Προσθέτουμε τα μήλα και τα αφήνουμε να μαλακώσουν για περίπου 5 λεπτά, χωρίς όμως να διαλυθούν, βάζοντας το καπάκι στην κατσαρόλα. Τα βγάζουμε και τα τοποθετούμε σε ζεστή πιατέλα.

Ρίχνουμε τις σταφίδες στο μείγμα με το ρούμι και τις αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις σπασμένες φρυγανιές.

Περιχύνουμε τα μήλα με τη σάλτσα που ετοιμάσαμε και σερβίρουμε ζεστά.