Συνταγή για επιδόρπιο με γιαούρτι και ανανά

Υπάρχει λόγος που τρώμε παρασκευάσματα με γιαούρτι στο Πασχαλινό τραπέζι.

Ο λόγος είναι ότι βοηθάει την πέψη, μετά την διατροφική κραιπάλη, στην οποία, συχνά επιδιδόμαστε, μετά την νηστεία της Σαρακοστής.

Έτσι, φτιάχνουμε, συνήθως, τζατζίκι για να συνοδεύσουμε το κρέας, αλλά δεχόμαστε με ευχαρίστηση και επιδόρπια με γιαούρτι, στο τέλος του γεύματος.

Αυτό το γλυκό με γιαούρτι και ανανά και λίγα ακόμη υλικά, προσφέρεται, διαχρονικά, στο οικογενειακό μας τραπέζι.

Σερβίρεται με χοντροκομμένα φιστίκια Αιγίνης ή φιλέ αμυγδάλου.

Επιδόρπιο με γιαούρτι και ανανά

Υλικά:

1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό

1 λίτρο κρέμα γάλακτος

½ φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη άχνη

μία μέτρια κονσέρβα ανανά κομμένο σε σιρόπι ή χυμό

λίγα φιστίκια Αιγίνης (ψιλοκομμένα) ή αμύγδαλο φιλέ

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε χτυπώντας την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει μια αφράτη σαντιγί. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως.

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε απαλά το στραγγιστό γιαούρτι με τη σαντιγί, κάνοντας απαλές, κοφτές κινήσεις με σπάτουλα σιλικόνης, για να διατηρήσουμε τον όγκο του μείγματος.

Στραγγίζουμε τον ανανά τον προσθέτουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε ελαφρά ώστε να κατανεμηθεί παντού.

Μεταφέρουμε το γλυκό σε ένα μπολ σερβιρίσματος ή σε ατομικά ποτήρια και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2-3 ώρες να παγώσει καλά.

Πριν το σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με τα ψιλοκομμένα φιστίκια Αιγίνης, ή αμύγδαλα, για να δώσουμε τραγανή υφή και επιπλέον άρωμα.