Συνταγή για γεμιστά «τσεπάκια» ζύμης με μαρμελάδα βερίκοκο

Τα Hamantaschen είναι γλυκάκια με βαθιές ρίζες στην Εβραϊκή παράδοση και επιρροές από την Ισπανία και τη Γερμανία, χώρες όπου ιστορικά, έζησαν μεγάλοι πληθυσμοί Εβραίων.

Τα τριγωνικά τσεπάκια, όπως λέει το όνομά τους, γίνονται από βουτυρένια, ζύμη, που μπορούμε να φτιάξουμε με τα χέρια μας ή να χρησιμοποιήσουμε έτοιμη ζύμη κουρού, ψυγείου.

Η ζύμη αυτή γεμίζεται συχνότερα, όπως προστάζει η παράδοση, με μαρμελάδα βερίκοκο.

Η μαρμελάδα βερίκοκου προσφέρει ισορροπία γλύκας και οξύτητας που δένει με το βούτυρο της ζύμης.

Η μαστοριά, θα επικεντρωθεί στο σωστό και ίσου πάχους κόψιμο της ζύμης, ώστε να μην σπάει κατά το δίπλωμα και στην ελεγχόμενη ποσότητα μαρμελάδας ώστε τα τρίγωνα να κλείνουν καλά.

Hamantaschen

Υλικά για περίπου 24 τεμάχια:

1 πακέτο έτοιμη ζύμη κουρού (2 φύλλα)

200 γρ. μαρμελάδα βερίκοκο

1 μεγάλο αυγό, χτυπημένο

1 κ.γ. γάλα

10 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C (αέρα). Στρώνουμε λαδόκολλα σε 2 ταψιά.

Απλώνουμε κάθε φύλλο ζύμης, σε κάθε ταψί και χρησιμοποιώντας κουπ–πατ ή ποτήρι, κόβουμε 24 δίσκους, συνολικά.

Τραβάμε και απομακρύνουμε την περισσευούμενη ζύμη και χρησιμοποιούμε για άλλη παρασκευή στην κουζίνα.

Βάζουμε ½ κουταλιά της σούπας μαρμελάδα βερίκοκο στο κέντρο κάθε κύκλου — δεν υπερφορτώνουμε ώστε να κλείσουν τα τρίγωνα τσεπάκια.

Διπλώνουμε κάθε κύκλο σχηματίζοντας τρίγωνο, πιέζουμε τις τρεις άκρες ώστε να κλείσουν καλά και να μην ανοίξουν στο ψήσιμο.

Αλείφουμε την επιφάνεια με το χτυπημένο αυγό και το γάλα και πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη.

Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 12–15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν οι άκρες και να γίνει χρυσαφένια η επιφάνεια.



