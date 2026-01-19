Συνταγή για γρήγορη ιταλική σούπα για τις κρύες μέρες του χειμώνα

Οι Ιταλοί ονομάζουν αυτή την εύκολη σούπα, με λαχανικά και μικρό ζυμαρικό, «νόστιμη πενικιλίνη».

Είναι η απάντηση στο κρυολόγημα, την κούραση και τις κρύες μέρες.

Ετοιμάζεται γρήγορα και εύκολα και είναι πολύ θρεπτική.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα λαχανικά, αλλά τα βασικά, που σας προτείνω παρακάτω, δεν έχουν βαριά μυρωδιά, όπως οι πιπεριές, το μπρόκολο, ή το λάχανο.

Επίσης μπορείτε να διαλέξετε εσείς το είδος του ζυμαρικού που θέλετε να βάλετε, αρκεί να είναι μικρό σε μέγεθος, όπως αστράκι, κουσκουσάκι, ή πεπονάκι, ακόμη και φιδέ ψιλό.

Pastina en brodo

Υλικά:

10 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

3 ολόκληρα μέτρια καρότα

2 κλωνάρια σέλερι

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι

250 γραμμάρια μικρό ζυμαρικό

αλάτι – άσπρο πιπέρι – λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα καρότα, το σέλερι και το κρεμμύδι, σε μεγάλα κομμάτια και τα βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα.

Προσθέτουμε τον ζωμό, σκεπάζουμε με το καπάκι και βράζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά, περίπου 30 λεπτά.

Με τρυπητή κουτάλα μεταφέρουμε τα λαχανικά σε ένα μπλέντερ, προσθέτουμε 1 1/2 φλιτζάνι ζωμό από την κατσαρόλα και μόλις πέσει η θερμοκρασία, τα πολτοποιούμε.

Εν τω μεταξύ, ρίχνουμε τα ζυμαρικά στον υπόλοιπο ζωμό και βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Αφού πολτοποιήσουμε τα λαχανικά, τα επιστρέφουμε στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως.

Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε το ωμό ελαιόλαδο.

Αφήνουμε τη σούπα να σταθεί για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν τη σερβίρουμε.