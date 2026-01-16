Συνταγή για γρήγορη σαλάτα με τόνο και καστανό ρύζι

Αυτή η συνταγή είναι το τέλειο ταπεράκι για το γραφείο.

Είναι πλήρες και ισορροπημένο γεύμα, που δίνει ενέργεια και μας χορταίνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον τόνο με σολομό ή γαρίδες.

Επίσης τα μπιζέλια με φασόλια edamame, ή ρεβύθια.

Ωστόσο με τα υλικά που σας δίνω, είναι εύκολο και γρήγορο να το φτιάξουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαλάτα με τόνο και καστανό ρύζι

Υλικά:

3/4 φλιτζάνι κατεψυγμένα μπιζέλια

1 φακελάκι (225 γρ.) καστανό ρύζι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων (περίπου 2 φλιτζάνια μαγειρεμένο)

2 κ.γ κάρι σε σκόνη, χωρισμένο

1 κ.γ. σκόνη κύμινο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μηλόξιδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι κατά βούληση

1 κονσέρβα (150 έως 220 γραμμάρια) τόνος, στραγγισμένος

1 φρέσκο ​​κρεμμυδάκι, κομμένο σε λεπτές φέτες

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1/2 αβοκάντο, κομμένο σε φέτες, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βάζουμε τα κατεψυγμένα μπιζέλια σε ένα μεσαίο μπολ. ​​

Ζεσταίνουμε το καστανό ρύζι στον φούρνο μικροκυμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Μεταφέρουμε το ζεστό ρύζι στο μπολ πάνω από τα λαχανικά.

Πασπαλίζουμε με 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κάρυ και το κύμινο πάνω από το ζεστό ρύζι.

Ανακατεύουμε απαλά.

Αφήνουμε να σταθεί για 1 έως 2 λεπτά μέχρι να ζεσταθούν τα κατεψυγμένα λαχανικά.

Το ρύζι θα κρυώσει καθώς τα κατεψυγμένα μπιζέλια θα ξεπαγώσουν. Αν θέλουμε να σερβίρουμε αυτή τη σαλάτα ζεστή, βάζουμε ξανά στο φούρνο μικροκυμάτων για να ζεσταθούν όλα.

Ενώ τα λαχανικά ξεπαγώνουν, σε ένα βαζάκι με καπάκι, χτυπάμε το ελαιόλαδο, το ξύδι, το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού κάρυ σε σκόνη και μια πρέζα αλάτι και πιπέρι.

Προσθέτουμε τον τόνο στο μπολ μαζί με το φρέσκο ​​κρεμμυδάκι και τον μαϊντανό.

Ρίχνουμε το ντρέσινγκ πάνω από τη σαλάτα και ανακατεύουμε να καλυφθούν όλα τα υλικά.

Σερβίρουμε σε μπωλ με φέτες αβοκάντο και λίγο επιπλέον μαϊντανό ή φρέσκο ​​κρεμμυδάκι.