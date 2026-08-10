Συνταγή για γαρίδες tempura με κρούστα καρύδας

Το ιαπωνικό κουρκούτι tempura έχει άλλη γεύση και το πανάρισμα βγαίνει πιο αέρινο και πιο τραγανό από αυτά που έχουμε συνηθίσει.

Το μυστικό της ελαφρότητας και του λεπτόρευστου χυλού, είναι να γίνει με παγωμένο νερό.

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Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον κρύο χυλό και στο καυτό λάδι δημιουργεί την χαρακτηριστική ελαφριά κρούστα.

Η καρύδα προσθέτει ένα διαφορετικό στοιχείο και η ελαφρώς γλυκιά γεύση της και η τραγανή υφή της δίνουν στην tempura έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα

Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το γρήγορο σερβίρισμα. Η tempura δεν περιμένει.

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Γαρίδες tempura με κρούστα καρύδας

Υλικά:

Για 4 άτομα:

Για τις γαρίδες:

600 γρ. μεγάλες γαρίδες (16–20 τεμάχια), καθαρισμένες

5 γρ. αλάτι

1 γρ. λευκό πιπέρι

10 γρ. χυμός lime

20 γρ. αλεύρι για το πρώτο αλεύρωμα

40 γρ. τριμμένη καρύδα

Για τον χυλό tempura:

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

40 γρ. κορν φλάουρ

250 γρ. παγωμένο ανθρακούχο νερό

1 αυγό (περίπου 50 γρ.)

2 γρ. αλάτι

Για το τηγάνισμα:

1 λίτρο ηλιέλαιο

Για τη spicy mayo:

120 γρ. μαγιονέζα καλής ποιότητας

25 γρ. sriracha ή άλλη καυτερή σάλτσα

15 γρ. χυμός lime

5 γρ. μέλι

2 γρ. σησαμέλαιο

Για το σερβίρισμα:

φρέσκο κόλιανδρο ή φρέσκο κρεμμυδάκι

φέτες lime

10 γρ. καβουρδισμένο σουσάμι (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τις γαρίδες, αφήνοντας αν θέλουμε την ουρά τους για πιο όμορφο σερβίρισμα. Κάνουμε δύο μικρές χαρακιές στην εσωτερική πλευρά κάθε γαρίδας ώστε να παραμείνει ίσια (απλωτή) κατά το τηγάνισμα.

Τις αλατίζουμε, προσθέτουμε λίγο λευκό πιπέρι και τον χυμό lime και τις αφήνουμε για 10 λεπτά στο ψυγείο.

Ετοιμάζουμε τη spicy mayo ανακατεύοντας τη μαγιονέζα με τη sriracha, το lime, το μέλι και το σησαμέλαιο. Τη διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα.

Για τον χυλό tempura, ανακατεύουμε το αλεύρι, το κορν φλάουρ και το αλάτι. Χτυπάμε ελαφρά το αυγό με το παγωμένο ανθρακούχο νερό και τα προσθέτουμε στα στερεά υλικά.

Ανακατεύουμε ελάχιστα. Ο χυλός δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα λείος. Μικρά κομμάτια αλευριού είναι επιθυμητά, γιατί βοηθούν στη δημιουργία πιο ανάλαφρης κρούστας.

Βάζουμε το λάδι να φτάσει στους 175–180°C.

Σκουπίζουμε ελαφρά τις γαρίδες, τις περνάμε πρώτα από λίγο αλεύρι, στη συνέχεια από τον χυλό tempura και τέλος από την τριμμένη καρύδα.

Τηγανίζουμε σε μικρές δόσεις για περίπου 2–3 λεπτά, μέχρι η κρούστα να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.

Τις βγάζουμε σε σχάρα ή απορροφητικό χαρτί και τις σερβίρουμε αμέσως με τη spicy mayo, φέτες lime και φρέσκα μυρωδικά.