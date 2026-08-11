Συνταγή για ξινόχοντρο με μελιτζάνες

O ξινόχοντρος δεν είναι ένα ζυμαρικό ούτε ένας τραχανάς με τη μορφή που τον γνωρίζουμε στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Στην Κρήτη φτιάχνεται από σπασμένο σιτάρι που ζυμώνεται με ξινόγαλο και αφήνεται να στεγνώσει στον ήλιο, για να αποκτήσει την χαρακτηριστική υπόξινη γεύση του.

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Το καλοκαίρι, όταν οι μελιτζάνες βρίσκονται στην καλύτερη εποχή τους και οι ντομάτες είναι γεμάτες άρωμα, τα τρία αυτά υλικά ενώνονται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής καθημερινής κουζίνας.

Καθώς ο χόντρος βράζει αργά, με λίγο λίγο προστιθέμενο υγρό κάθε φορά, απορροφά τους χυμούς της ντομάτας, ενώ οι μελιτζάνες μελώνουν χωρίς να διαλύονται και το αποτέλεσμα θυμίζει ένα πλούσιο, βελούδινο αρωματικό τραχανότο.

Μυστικό: Δεν ξεπλένουμε τον ξινόχοντρο πριν τον μαγειρέψουμε, γιατί έτσι χάνει μέρος από τη χαρακτηριστική υπόξινη γεύση του.

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Ξινόχοντρος με μελιτζάνες

Υλικά (για 4 άτομα):

300 γρ. κρητικός ξινόχοντρος

2 μέτριες μελιτζάνες (περίπου 700 γρ.), κομμένες σε μικρούς κύβους

700 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

180 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

100 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

750 ml ζεστό νερό ή ελαφρύ ζωμό λαχανικών

αλάτι – φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια φαρδιά κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει διάφανο, χωρίς να πάρει έντονο χρώμα.

Προσθέτουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε να μαλακώσουν για περίπου 8-10 λεπτά, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να αποκτήσουν ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα.

Ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να χάσει μέρος από τα υγρά της.

Προσθέτουμε τον χόντρο και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθεί καλά από τη σάλτσα.

Ρίχνουμε σταδιακά το ζεστό νερό, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 25-30 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά ώστε ο χόντρος να μην κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας.

Αποσύρουμε από τη φωτιά όταν το φαγητό μαλακώσει και δέσει.

Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμη ζεστό νερό, καθώς ο χόνδρος συνεχίζει να απορροφά υγρά όσο ξεκουράζεται.

Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, με ένα κομμάτι ώριμης φέτας ή ξινομυζήθρας και λίγο αρωματικό ελαιόλαδο.