Συνταγή για πιλάφι με συκωτάκια πουλερικών

Η επιτυχία αυτού του πιάτου βασίζεται στον τρόπο που σοτάρονται τα συκωτάκια, ώστε να παραμείνουν ζουμερά και στο ρύζι που απορροφά όλο τον ζωμό χωρίς να λασπώνει.

Είναι βασισμένο στην απλότητα με κάποια μικρά μυστικά.

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Τα συκωτάκια χρειάζονται δυνατό σοτάρισμα και λίγα λεπτά στη φωτιά. Αν παραψηθούν, χάνουν τη ζουμερή υφή τους.

Ο ζωμός πρέπει να είναι καυτός όταν προστεθεί στην κατσαρόλα, ώστε να συνεχιστεί ομαλά το μαγείρεμα του ρυζιού.

Σερβίρουμε το πιλάφι ζεστό, με λίγες σταγόνες λεμονιού, με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και στραγγιστό γιαούρτι.

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Πιλάφι με συκωτάκια

Υλικά (για 4 άτομα):

600 γρ. συκωτάκια κοτόπουλου, καθαρισμένα

350 γρ. ρύζι Καρολίνα

180 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο (12 γρ.), ψιλοκομμένες

80 γρ. ελαιόλαδο

80 ml λευκό ξηρό κρασί

850 ml ζεστός ζωμός κοτόπουλου

20 γρ. φρέσκος άνηθος, ψιλοκομμένος

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

6 γρ. αλάτι

3 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 γρ. τριμμένο μπαχάρι

λίγο φρέσκο λεμόνι

Εκτέλεση:

Πλένουμε και καθαρίζουμε τα συκωτάκια, αφαιρώντας τυχόν μεμβράνες και νεύρα. Τα στεγνώνουμε καλά με απορροφητικό χαρτί και τα κόβουμε σε μεγάλες μπουκιές.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδιά κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε για ακόμη ένα λεπτό.

Ρίχνουμε τα συκωτάκια και τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 4-5 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα εξωτερικά, χωρίς να παραψηθούν.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε το ρύζι και το ανακατεύουμε για 2 λεπτά, ώστε να καλυφθεί από το λάδι και τους χυμούς του φαγητού.

Ρίχνουμε τον ζεστό ζωμό, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το μπαχάρι.

Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 18-20 λεπτά, μέχρι το ρύζι να απορροφήσει τα υγρά του.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον άνηθο και τον μαϊντανό, το λεμόνι και ανακατεύουμε απαλά.

Aφήνουμε το πιλάφι σκεπασμένο για 10 λεπτά πριν το σερβίρουμε.