Συνταγή για ολόκληρες γαρίδες με σάλτσα

Οι γαρίδες εδώ μαγειρεύονται απαλά, με τρόπο που κρατά τη φυσική τους γλυκύτητα, ενώ η σάλτσα τις «ντύνει» χωρίς να τις καλύπτει.

Η ντομάτα δίνει σώμα, το κρασί, μια ελαφριά οξύτητα και ο μαϊντανός φρεσκάδα, στο τέλος.

Το αποτέλεσμα δεν είναι βαρύ, ούτε περίπλοκο.

Είναι καθαρό, δεμένο πιάτο και μπορεί να σταθεί μόνο του άνετα, με φέτες από φρέσκο ή φρυγανισμένο ψωμί.

Είναι στην ευχέρειά σας αν θέλετε να σερβίρετε τις γαρίδες καθαρισμένες, ή όχι, κάτι που πρέπει να σκεφτείτε να κάνετε, όμως, αν είναι επίσημο το δείπνο.

Γαρίδες με σάλτσα

Υλικά:

1.300 γρ. γαρίδες

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 κιλό ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 1½ κ.σ. πάστα ντομάτας

3/4 φλιτζανιού ψιλοκομμένο κρεμμύδι

1 ποτηράκι κρασί λευκό

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένος μαϊντανός

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε τις γαρίδες και τις ρίχνουμε σε νερό που κοχλάζει, όπου έχουμε βάλει 1 κουταλάκι αλάτι χονδρό και ένα φλιτζανάκι ξύδι.

Τις βράζουμε για 10 λεπτά και κατόπιν τις βγάζουμε και αν θέλουμε τις καθαρίζουμε ή αφήνουμε το κέλυφος πάνω στο σώμα.

Τις φυλάμε σκεπασμένες και κρατάμε σουρωμένο τον ζωμό.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι μέχρι να κάψει ελαφρά και προσθέτουμε το κρεμμύδι, αφήνοντάς το να μαραθεί.

Σβήνουμε με το λευκό κρασί και στη συνέχεια ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες ή την πάστα ντομάτας, την οποία έχουμε προηγουμένως διαλύσει σε 2 φλιτζάνια από το ζωμό όπου έβρασαν οι γαρίδες.

Προσθέτουμε τον μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει μέχρι να αρχίσει να δένει. Μόλις πήξει ελαφρά, ρίχνουμε μέσα τις γαρίδες.

Αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί για 10–12 λεπτά, ώστε να δέσουν οι γεύσεις, και κατεβάζουμε από τη φωτιά.

Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό με ψωμάκι, για βουτιές στη σάλτσα.