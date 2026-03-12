Tasteit

Συνταγή για κέικ με φρούτα του Αμερικανικού Νότου

«Κούπα – κούπα» κέικ
Stock photo showing a close-up view of a homemade Christmas fruitcake with nuts, sultanas and other dried fruit.
Ηλιάνα Σκιαδά

Cup cup cake, ονόμαζε το συγκεκριμένο κέικ, η Ντόλυ Πάρτον σε κάποια ταινία.

Η συνταγή αυτή, με ρίζες στον Αμερικανικό Νότο, είναι σπουδαία, επειδή είναι τόσο απλή, σχεδόν για παιδιά.

Το πιθανότερο είναι να έχετε τα υλικά που χρειάζονται, αυτή τη στιγμή στο ντουλάπι σας.

Μια κομπόστα με ανάμεικτα φρούτα σε σιρόπι ή χυμό, γίνεται ο άγνωστος πρωταγωνιστής.

Την χρησιμοποιούμε ολόκληρη και τα φρούτα και το υγρό, γιατί αυτό είναι που θα διομορφώσει το κέικ.

Κέικ με κομπόστα φρούτων

Υλικά:

  • 1 φλιτζάνι (125 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 φλιτζάνι (200 γρ.) κρυσταλλική ζάχαρη
  • 1 κονσέρβα (περίπου 450 γρ.) φρουτοσαλάτα σε σιρόπι ή σε χυμό που θα κρατήσουμε
  • πρέζα αλάτι
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175–180°C και προετοιμάζουμε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ (ή ένα ταψί) που στρώνουμε με λαδόκολλα ή λαδώνουμε ελαφρά.

Σε μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε το αλεύρι, με τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι.

Ρίχνουμε ολόκληρο το περιεχόμενο της κονσέρβας με τη φρουτοσαλάτα, συμπεριλαμβανομένου του σιροπιού ή του χυμού, πάνω στο μείγμα αλευριούζάχαρης και ανακατεύουμε απαλά.

Δεν είναι απαραίτητο να γίνει απόλυτα λείο.

Μεταφέρουμε το μείγμα στη φόρμα, ισιώνοντας την επιφάνεια.

Ψήνουμε στο κέντρο του φούρνου 40 – 50 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο μας, έως ότου η επιφάνεια αποκτήσει χρυσάφι χρώμα και μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή.

Βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε να σταθεί και να κρυώσει ελαφρώς. Σερβίρουμε —ζεστό με μια μπάλα παγωτό ή σε θερμοκρασία δωματίου, αν το θέλουμε πιο σταθεροποιημένο.

